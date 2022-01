Los discos de Héroes y Bunbury, entre los vinilos más vendidos en España en 2021

Quién iba a imaginar que hoy en día los discos de vinilo están cerca de superar en ventas a los cedés. Según el informe ‘Radiografía del mercado de la música grabada 2020-21’ de Promusicae, la entidad que agrupa al 95% del mercado discográfico español, “el vinilo genera ya unas ventas muy próximas al cedé, con perspectivas de convertirse en el formato de consumo físico principal en los próximos años”.

En la lista de los 100 álbumes más vendidos el pasado año en España aparecen varios elepés del grupo aragonés Héroes del Silencio, y también tres trabajos de su cantante, el zaragozano Enrique Bunbury, quien este 2022 cumple 25 años de trayectoria en solitario. La banda aragonesa Héroes del Silencio, compuesta por Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu y disuelta en 1996 (salvo por una puntual reunión en 2007), también se mantiene en las primeras semanas de 2022 en las listas de éxitos, con elepés que figuran en los 50 álbumes en vinilo más vendidos tras las reediciones de ‘En Directo’, el disco que publicaron en 1989 y que habían grabado en septiembre de ese mismo año en un concierto en Villanueva del Arzobispo (Jaén), ‘El espíritu del vino’, ‘Avalancha’, ‘El mar no cesa’ o la banda sonora del documental ‘Héroes: silencio y rock & roll’, estrenado el pasado año en Netflix.

Entre los 100 títulos más vendidos en 2021 aparece, además de los citados anteriormente, el álbum ‘Live in Germany’. Respecto a Bunbury, el artista aragonés también fue uno de los más demandados en este formato con sus trabajos ‘Curso de levitación intensivo’, ‘El puerto’ y ‘El tiempo de las cerezas’, publicado Nacho Vegas. En enero de 2022 se mantiene con ‘El puerto’ y ‘Curso de levitación intensivo’.

En este listado también figuran grupos y artistas como C. Tangana (‘El madrileño’), Fito y Fitipaldis (‘Cada vez cadáver’), Adele (‘30’), Love of Lesbian (‘V.E.H.N (Viaje Épico Hacia la Nada), Vetusta Morla (‘Cable a tierra’), Harry Styles (‘Fine Line’) AC/DC (‘Power up’), Iron Maiden (‘Senjutsu’), The Beatles (‘Abbey Road’), la banda sonora del filme ‘Bohemian Rapshody’, Dua Lipa (‘Future nostalgia’), Ed Sheeran (‘=’) o Coldplay (‘Music of the spheres’. Entre las referencias nacionales aparece otro grupo aragonés, Violadores del Verso, con los discos ‘Vivir para contarlo’, ‘Vicios y virtudes’ y ‘Genios’.

Grabar vinilos en casa

Del mismo modo que en los 90 aparecieron las primeras grabadoras de cedés para uso doméstico, dos iniciativas persiguen ‘democratizar’ las grabaciones en formato vinilo con sendos dispositivos que permiten registrar el sonido en discos fabricados en este material. La primera de ellas viene de Austria y se llama Phonocut, y sus creadores anuncian que no estará listo hasta 2024. Además su precio ha ido incrementándose tres o cuatro veces la estimación de su precio inicial hasta llegar a los “8.000 y 10.000”, señalaron en un comunicado reciente.

Suzuki y su EZ Record Maker HA

El otro proyecto es el Easy Record Maker, del diseñador Yuri Suzuki, realizado en colaboración con la empresa japonesa Gakken, que se alimenta a través de una conexión USB y permite pasar música del móvil a vinilo a través de una ‘app’. Ya se comercializa en Japón y Estados Unidos a un precio que ronda los 70 euros.