DJ Drizzyclare, un alias para volar alto

Lo de Clara Becerril y la música es un amor de lejos, aunque su trayectoria vital sea aún corta. 24 años de edad, dos de ejercicio y apenas siete meses de exposición pública con los platos le contemplan, y ejerce habitualmente de DJ en dos de los locales más activos de Zaragoza en la actualidad: el Gorila y el Tony Wilson. Atiende por Drizzyclare (una mezcla del alias de la superestrella Drake y su propio nombre con deriva sajona) y tiene en la curiosidad su mejor arma a la hora de seguir ensanchando fronteras de conocimiento musical, además de continuar puliendo su ya depurada técnica.

“La música ha estado ahí siempre; en mi casa se ha oído siempre mucha y muy variada en estilos. Mi madre ha sido profesora de flamenco, y mi padre siempre fue un devoto del rock de los 80, además de escuchar mucho rhythm’n’blues. Eso tiene como consecuencia que nunca me haya cerrado a un género, y siempre trate de buscar algo más de lo que suena en la radio; en la adolescencia me dio fuerte con el rap, español y americano, mucho Rapsus y Violadores del Verso, pero tenía inquietud por ser algo más que oyente”.

Otra zaragozana tiene mucho que ver en el nuevo rumbo profesional que ha tomado Clara. “Me apunté a una ‘masterclass’ Girls’n’Beats de Candela -Ms Von Disko, top 10 del panorama nacional para la revista ‘Rockdelux’ y referencia en la escena local, con 15 años de ejercicio- y aunque era apenas una tarde, me cambió la perspectiva. Cuando descubres la herramienta para compartir la música que te gusta, quieres más. Conseguí mi primera controladora, empecé a trastear en casa… y llegó la pandemia. En el confinamiento me dediqué a seguir experimentando, hice mis primeras mezclas y, por suerte, Candela seguía sacando cursos con más horas; decidí afianzar conceptos con ella, y cuando me vi preparada para pinchar en público, una vez que desaparecieron las restricciones, contacté con la gente del Gorila, debuté allá en junio pasado… y hasta hoy”.

Drizzyclare ya ha actuado en varios puntos de España, compartiendo en ocasiones sesión con su maestra Ms Von Disko. “Dentro de un mix mío puede haber mucha variedad de géneros, aunque normalmente empiezo tranquila con r’n’b y dancehall; luego voy subiendo, meto afrobeat o kuduro, y siempre cae algo de trap o rap. ¿Artistas que me gusten? Bueno, suelo meter ‘edits’ de Gafacci, un productor de Ghana que me encanta, y también gente como Mina,que es argentina, o británicos como Booty Carell y Pistol, Lua Preta que viene de Angola, Drake y Kanye como aportes de Estados Unidos; como oigo mucho r’n’b antiguo y actual pueden sonar Khelani, Kiana Ledé o Snoh Aalegra”.

Elogio de la tierra

Lo que piensa Drizzy sobre el talento de su guía espiritual, Candela Von Disko, está muy claro, pero tiene más referentes en el entorno aragonés de las mezclas. “Soy muy fan de Face Down Ass Up y Dollar, las fiestas que hacen Candela y Alberto -Sweet Drinkz- y es que son tremendos pinchando. También me gusta lo que hace Fleki Flex, vi en una fiesta a Ladyfunk y es muy buena, y Maxi (Maxvll) y Eddy (Charlez) combinan de una manera increíble la música comercial con el moombahton”.

Clara estuvo hace poco en su primera Boiler Room, fiesta selecta con poco público presencial que se disfruta en directo por ‘streaming’ en otros puntos. “Fui como espectadora con las Chica Gang de Madrid como protagonistas, por cierto, y me pareció tremenda. Mi sueño ahora es estar en una fiesta Keep Hush en Londres, donde siguen pinchando géneros ya clásicos en la escena de allá como el ‘UK garage’ o el ‘grind’; no pasan de moda”.

Quien quiera comprobar de primera mano el estilo de Drizzyclare a los platos puede acercarse al Gorila (Ciprés, 4) el próximo viernes. “También estaré en el Tony Wilson, en la calle de al lado Temple, 12 el domingo 30, y a finales de febrero tocará la nueva fiesta Pangoleo, con Alberto. Espero que cuaje una fecha en Madrid en Semana Santa, con un colectivo de chicas de allá. Mientras tanto, sigo adelante con un proyecto que llevo junto a mis amigos Rubén Sánchez, Fran Mellado y Sofía Loher; se llama El Corte, y consiste en un espacio en el que queremos juntar a artistas jóvenes de la escena local. Hacemos entrevistas, y en noviembre montamos dos conciertos en la Casa del Loco, con Fresquito y Mango y un festival con Sashy, Persi y Lost Files. Estuvo muy bien, a ver cuándo podemos hacer más”.