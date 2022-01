Diana Navarro se mete en la piel de Concha Piquer

"He vuelto a la copla tal y como es, con piano y voz". Dueña de una garganta torrencial, que nunca ha perdido de vista la copla española pero que ha explorado todo tipo de lenguajes, Diana Navarro acaba de cumplir uno de sus sueños: subirse a un escenario teatral. Y lo hace con 'En tierra extraña', un espectáculo en el que se mete en la piel de Concha Piquer y que ya se ha podido ver en Madrid, Córdoba y Málaga. Y todas las funciones (42 en el Teatro Español de la capital de España), con lleno y ovación cerrada al caer el telón. Este fin de semana llega al Teatro Principal de Zaragoza (jueves, viernes, sábado y domingo, entradas entre 5 y 25 euros).

"Me hacía muchísima ilusión este proyecto, que es el más difícil que he realizado a lo largo de toda mi carrera -señala-. Es muy difícil ser cantante, lo es también ser actriz, y en esta obra soy las dos cosas a la vez. Mi pasión por lo teatral es más reciente que la de la copla. Aunque cada canción es en sí una pequeña interpretación, quise tomar clases y en 2010 hice un máster de interpretación. Luego he tenido algún pequeño papel en una película de Santiago Segura ('Padre no hay más que uno'), pero nunca había hecho una obra escénica. Quería sentir un teatro lleno".

'En tierra extraña' gira en torno a un encuentro que nunca llegó a producirse, el de Concha Piquer, Ferderico García Lorca y Rafael de León. La Piquer quiere que Lorca le escriba una canción y le pide al letrista que le arregle un encuentro con él. En ese encuentro, además, avisa al poeta de que su vida corre peligro y que debe huir de España. A partir de ahí... "se ponen encima de la mesa conceptos y situaciones que son muy actuales -apunta Diana Navarro-. Que no nos escuchamos los unos a los otros, que no nos comunicamos, que no terminamos de respetarnos. La obra es un llamamiento a que seamos cada día más personas, que nos miremos a los ojos, que respetemos al otro aunque piense distinto. Dos personas ideológicamente tan diferentes como Lorca y la Piquer, podrían haber coincidido y entenderse".

La obra, puesta en marcha por SOM Produce, la compañía española responsable de la mayor parte de los músicales de éxito de los últimos años en nuestro país, cuenta con dramaturgia de Juan Carlos Rubio. Acompañan sobre el escenario a Diana Navarro los actores Alejandro Vera y Avelino Piedad. "Incluso han aprendido a tocar el piano para hacerlo en directo en el espectáculo", señala Navarro.

Dentro del espectáculo, ¿qué peso tiene la canción y qué peso lo teatral? ¿Qué se van a encontrar los fans de Diana Navarro? "La obra, 'En tierra extraña', es mucho más que copla, más que canción -subraya-. No es un concierto, aunque tengo que decir que interpreto las canciones más emblemáticas de Concha Piquer y lo hago en riguroso directo. No canto como lo hacía ella, obviamente, pero doy una visión propia, existe un acercamiento. El tema final es el que interpreto más desde mí misma". Y es que la cantante, que siempre defenderá la copla, está sumergida también en otro proyecto, que se convertirá en su próximo disco, 'De la Piquer a la Navarro'. "En cierta medida Concha Piquer se 'inventó' la copla. Por eso no tiene mucho sentido intentar cantar como lo hacía ella. La copla es libre, es el sentir del pueblo, y así hay que cantarla, con libertad".