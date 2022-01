Guillermo del Toro y sus criaturas

Si de algo da cuenta la filmografía del mexicano Guillermo del Toro es de la pasión de este autor por los personajes atormentados, los unos violentos, los otros atemorizados en mundos que les tienen atrapados. Casi nadie en su cine, casi ninguna de sus criaturas forma parte de una sociedad equilibrada, siempre hay seres ajenos al sistema, a lo que entendemos por una vida normal. Así sucedía, por ejemplo, en las tres películas suyas que a mi más me han gustado, ‘El espinazo del diablo’, ‘El laberinto del fauno’ y ‘La fuerza del agua’.

‘El callejón de las almas perdidas’ (Nightmare Alley) *** Director: Guillermo del Toro. Guión: Guillermo del Toro y Kim Morgan, basado en la novela de Lindsay Gresham. Intérpretes: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Tony Collette, Willem Dafoe. EE. UU. 2021. 150 minutos.

En su nuevo trabajo, un ‘remake’ del filme homónimo que en 1947 dirigió Edmund Goulding con Tyrone Power, Guillermo del Toro vuelve a utilizar ese modelo de protagonistas. Personas que se dedican al circo, los unos soñando viejos tiempos de gloria, los otros sobreviviendo como han hecho siempre, y algunos intentando salir de allí, cargando un pasado oscuro y dispuestos a todo. En ese escenario, en el que conviven dulces mujeres y pobres monstruos, cae el personaje que encarna Bradley Cooper.

Guillermo del Toro posee oficio, talento y olfato suficientes para crear un buen espectáculo visual. En ‘El callejón de las almas perdidas’, el mexicano se rodea de un reparto espléndido y recrea con gran calidad fotográfica los distintos universos por los que habrán de moverse sus criaturas, de la miseria de la carpa circense al lujo de los mejores hoteles y las más deslumbrantes mansiones. Y tiene, además, una historia muy atractiva que contar, aunque sea dura, oscura y contenga un buen plantel de personajes crueles. Todo funciona bien en estos aspectos, pero algo le falta a este filme de Guillermo del Toro. Sobrarle le sobra tiempo, porque no se justifican sus ciento cincuenta minutos. Pero faltarle, le faltan elementos fundamentales: no hay pasión, sólo en contados momentos se siente emoción y el ritmo narrativo, poco vibrante, no ayuda al desarrollo de una historia que se desarrolla con más frialdad de la necesaria.