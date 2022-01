Los Guajiro, Cuba y Aragón al compás del latido rural transoceánico

Jorge Martínez lleva un trecho recorrido en el mundo del arte. Cabeza visible del grupo de rock turiasonense Despierta McFly, es además un poeta editado en Litago, cerquita de su Tarazona; Olifante le ha publicado ‘General invierno’ y ‘Tanto por destruir’. Roberto del Pino es ‘antillanozano’, natural de San Diego del Valle, en el centro de Cuba, y viene dando muestras de su talento musical desde hace más de una década en Zaragoza con los proyectos Vocal Tempo y su alter ego, Fulanito de Tal. Estos dos bardos han unido fuerzas en un nuevo proyecto, Los Guajiro, que reivindica la creación desde lo rural como una declaración de intenciones más epidérmica que sentenciosa, con sus voces y guitarras como armas.

“Mi abuelo, de Calatorao, fue agricultor –recuerda Martínez– y yo vengo de Tarazona, del Moncayo. Las personas del campo, los guajiros que somos, no debemos avergonzarnos de nuestras raíces; se tiende a magnificar a las ciudades, como si el tamaño fuera razón suficiente. En realidad, creo que es en el campo donde más puede encontrar uno la espiritualidad. Roberto y yo tenemos esos orígenes en común y nos apetece honrarlos. Nuestras raíces se juntan, a pesar del océano que hay en medio, y engarzan perfectamente; el lenguaje y la tradición coinciden, es a la vez un milagro y algo muy natural”.

Del Pino dio el primer paso para esta junta. “Me escribió –explica Martínez– diciendo que había leído poemas míos, y que le gustaban las canciones de Despierta McFly. La Tapisca, que representa a ambos proyectos, también nos une. El lenguaje musical de Roberto es el son, y desde él se aproxima al pop y el rock; yo hago el camino contrario. También me tiran otras músicas americanas, como el tango y las milongas en la tradición argentina, y los corridos mexicanos… siempre he querido ir más allá de lo que he hecho con Despierta McFly, un proyecto que sigue a pleno rendimiento y muy bien asentado con el rock’n’roll; lo que ocurre es que tengo una pulsión por otro lenguaje más cálido, de raíz, pegado a la tradición. Roberto me llamó inicialmente para hacer el ‘Blues guajiro’, pero de esa canción hay brotado el grupo y el diseño de un espectáculo con banda, ‘Tierra’; ya tenemos un primer maxi con dos canciones”.

El disco se ha estrenado este pasado fin de semana, y contiene dos temas. “Tienes el ‘Blues guajiro’, compuesta entre Roberto, Julio Calvo y yo mismo, que produjo Carlos Páramo en La Refinería Estudios de Pastriz; el otro tema es ‘Pensamiento’, canción tradicional cubana escrita en 1915 por Teofilito y actualizada ahora con Alonso Martínez en la producción. La tocamos en el concierto solidario por La Palma de este noviembre; aquél día también sonó una ranchera cubana, ‘El naranjo’, de Tomás Ballardo”.

Ampliando repertorio

Además de temas propios, en el concierto habrá canciones de Despierta McFly con un giro de producción y temas de Fulanito de Tal, además de otras piezas populares de Cuba y de aquí, como ‘Hay una cruz en el Saso’ de Más Birras o ‘Dices que te vas’ de Distrito 14. Por ahí van a ir los tiros: la tierra, los pueblos… el problema que cuenta la canción de Más Birras está más vigente que nunca, el abuelico que se queda solo en el pueblo, la lluvia amarilla’ de Llamazares”.

El espectáculo aún no tiene fecha; el disco, sin embargo, trae otra colaboración de lujo. “Nacho Fortún nos ha hecho la portada y contraportada del disco. Mi tío Julio Martínez, amigo suyo, nos puso en contacto; visité su estudio y vi buena parte de su obra más reciente, hecha en tiempo de pandemia; ya me había impresionado en la muestra ‘Rural necesario’. Sus paisajes casan completamente con nuestra idea, y ‘Tiempo lento’ parecía hecha para Los Guajiro; las figuras del cuadro están en medio de la nada, desorientados. Lo pintó pensando en la salida del confinamiento. En el show habrá retroproyecciones de ‘Rural necesario’ y contaremos con intérpretes de Aragón y Cuba recitando textos que vayan con este discurso. Tendremos a Alonso Martínez en las guitarras, Guille Mata al contrabajo y Alexey Rodríguez en percusión.