La estela de Goya en Instagram

El gran pintor de Fuendetodos dejó obras inmortales que traspasan todo tipo de plataformas y recorren el mundo entero. Artistas de diversas partes del planeta (desde Washington D. C. hasta Corea del Sur) con técnicas muy distintas reinventan obras como ‘El coloso’, ‘Saturno devorando a su hijo’, ‘Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, niño’ o ‘Los fusilamientos del 3 de mayo’ de Goya y las publican en Instagram bajo el hashtag de #Goya.

El último en subir en la red social una versión de una de las obras del gran pintor aragonés ha sido MJChang, un ilustrador de Corea del Sur. "Nunca ha habido una buena guerra o una mala paz en este mundo. La paz es el camino", dice el autor oriental en un texto con el que acompaña su dibujo. Reinterpreta el cuadro de los fusilamientos, pero lo hace con su trazo digital y lo introduce en un rostro de perfil.

Otros, toman personajes creados por la ficción y los integran en los cuadros de Goya. Es el caso del dibujante italiano Federico Mele, que introduce a dos de los cuatro fantásticos en la obra ‘Saturno devorando a su hijo’. La Cosa es en esta ocasión Saturno y el Sr. Fantástico aparece siendo devorado. La artista americana Kate Parnell, de Washington D. C., representa al gato Garfield dentro del cuadro del niño de rojo de Goya en su cuenta con más de 13.000 seguidores ‘garfieldfrommemory’. En el capítulo 17 de la temporada 21 de los Simpsons, los creadores representaron a uno de sus personajes más odiados de la serie, el señor Burns, en la figura de Saturno en el cuadro de Goya.

Pero no solo los artistas internacionales redibujan la obra del genio de Fuendetodos. En Zaragoza, la Tía Pilarín (Juan Moneo) está poniendo cara y cuerpo a algunos de los emblemas de la tierra. Ha plasmado La Romareda, El Pilar y está trabajando en su próximo dibujo que humanizará al Ebro. "En este caso, para insuflar vida al cierzo, me he inspirado en una obra de Goya, El Coloso, para impregnar la ilustración con un carácter 100% aragonés. He imaginado al aire de nuestra ciudad como un gigante tosco alado que se esconde tras la basílica del Pilar con el propósito de fastidiar los peinados de todos los zaragozanos y zaragozanas", cuenta el artista.

Otros artistas como Caio Brichesi (desde Brasil), Mr. Maestre, Tombejarano (desde México), Angela C. Hawkins, Javier Granados, Eremita, Fernando Vicente, Miguel Gallardo y David Guirao (entre otros) han subido sus reinterpretaciones de Goya con el hashtag a la popular red social. Estas son sus ilustraciones: