Lluvia de estrenos de Hollywood en 2022

Tras un 2021 en el que ‘Spider-Man: no way home’ provocó el regreso de los espectadores al cine -aunque lejos de las cifras de ‘Vengadores: endgame’ en 2019- Hollywood confía de nuevo para 2022 en los superhéroes –desde Morbius a Batman, Thor o Spider-Man– y en secuelas muy esperadas, como las de ‘Avatar’ o ‘Top Gun’.

Una batería de grandes producciones con las que quieren recuperar el terreno perdido por la pandemia. En 2019, ‘Vengadores: Endgame’ recaudó 2.797 millones de dólares (2.473 millones de euros); en 2020, con las salas cerradas la mayor parte del año, la película más taquillera fue la china ‘The eight hundred’, con solo 461 millones (407 millones de euros), y en este 2021 que se acaba, la nueva aventura de Spider-Man logró llegar a los 1.082 millones (956 millones de euros). Los grandes estudios desplegarán en este 2022 toda su fuerza para triplicar esos ingresos y situarse en el nivel de 2021 y su gran apuesta para lograrlo son los superhéroes.

El primero en llegar a las salas será ‘Morbius’, que se estrenará finalmente en enero tras año y medio de aplazamientos varios debido a la pandemia. Jared Leto se pone en la piel del Dr. Michael Morbius o el vampiro viviente en el que será el primer largometraje de este antihéroe de Marvel.

En marzo llegará otra de las más esperadas, el nuevo ‘Batman’, con Robert Pattinson como el hombre murciélago, acompañado de Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano o Andy Serkis, bajo la dirección de Matt Reeves.

Vuelve Thor

Otro que regresa es el actor Chris Hemsworth encarnando a Thor en la secuela de ‘Ragnarok’ (2017), que le dejó sentado en el trono de Asgard, aunque a la búsqueda de un lugar en el que establecer su pueblo. Taika Waititi repite como director y vuelve a la saga Natalie Portman.

El Dr. Strange se meterá de lleno en el ‘Multiverso de la locura’ en una entrega en la que Sam Raimi regresa al mundo de los superhéroes tras su experiencia con el Spider-Man de Tobey Macguire. También habrá cintas de animación de este género como ‘DC League of Super-Pets’, que se estrenará en mayo, o la primera parte de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’, en las salas en octubre.

Pero hay un filme que puede aguar la fiesta a los superhéroes, aunque tras años de producción y retrasos no sería de extrañar que no se mantenga la fecha de estreno del 16 de diciembre. Es la segunda entrega de la película más taquillera de la historia, ‘Avatar’, que desde 2009 ha recaudado nada menos que 2.847 millones de dólares (2.517 millones de euros).

Tom Cruise por partida doble

Otro de los grandes regresos del año es el de ‘Top Gun’, una de las películas más famosas de Tom Cruise, quien se vuelve a meter en la piel de Maverick, que treinta años después de la historia de la original sigue llevando su chupa de cuero, sus gafas de aviador y su moto. Es piloto militar y sigue desafiando las órdenes de sus superiores, en este caso Ed Harris. Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Connelly y Jon Hamm también participan en esta cinta, cuyo estreno está previsto para noviembre. Y en septiembre otra ración de Cruise, en la séptima entrega de ‘Misión imposible’, una película de la que se habló mucho durante la pandemia por el gran enfado del actor –y productor– debido a que parte del equipo no llevaba puesta la mascarilla durante el rodaje. En este cinta también aparecerá subido en moto y con espectaculares escenas de acción que el actor, como es habitual, rodó personalmente y sin la ayuda de dobles pese a tener ya 59 años.

Y de secuelas sigue viviendo Hollywood. ‘Jurassic World 3’, con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, es la continuación de ‘El reino caído’ (2018), que fue dirigida por el español J. A. Bayona. Y tiene como principal aliciente el regreso de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, protagonistas de la historia original dirigida por Spielberg, ‘Jurassic Park’ (1993).

Los dinosaurios y su difícil convivencia con los humanos llegará a las pantallas en junio, mientras que la nueva película de ‘Downton Abbey’, con su elegancia británica y sus maravillosos actores (Maggie Smith, Michelle Dockery, Joane Froggart o Hugh Bonneville) se estrenará en marzo.

En abril llegará ‘Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore’, tercera entrega de la saga creada por J. K. Rowling. Una película que cuenta de nuevo con Eddie Redmayne, Jude Law o Ezra Miller y en la que Madds Mikkelsen reemplazó, cuando ya había empezado el rodaje, a un Johnny Depp caído en desgracia tras perder un juicio contra un medio que le acusó de maltratar a su exmujer Amber Heard.

Precuela de ‘Toy story’

Y aunque no es una secuela, sí es una nueva versión de una famosa y muy adaptada novela, ‘Muerte en el Nilo’, una de las más populares de Agatha Christie que llega al cine en febrero de la mano de Kenneth Branagh, que le ha cogido gusto a las adaptaciones de la reina del suspense (ya dirigió ‘Asesinato en el Orient Express’ en 2017). Vuelve a encarar a Hercules Poirot y se rodea de estrellas como Gal Gadot, Annette Bening, Letitia Wright o Rose Leslie.

El mundo de la animación viene cargado este año y entre los títulos previstos destaca ‘Lightyear’, la precuela de ‘Toy story’ protagonizada por el fantástico muñeco piloto. Se estrenará en la segunda mitad del año, mientras que la segunda entrega de ‘Sonic’, adaptación del popular videojuego, llegará en abril.

En diciembre otro personaje salido del mundo virtual, ‘Super Mario Bros’ y en julio le tocará el turno a los divertidos ‘Minions’.