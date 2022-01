Andrea Dueso, actriz: "La vida nos enseña que hay que disfrutar del aquí y el ahora"

Después de interpretar numerosos personajes tanto en televisión como en el teatro, ¿qué prefiere, estar delante de las cámaras o subirse a las tablas?

Es muy difícil elegir algo. El cine y la televisión pueden parecerse, aunque el primero requiere procesos más largos y la televisión es mucho más inmediata. Y el teatro tiene ese algo... La energía de tener el público delante es un imán.

Ha interpretado todo tipo de papeles: desde adolescentes a personajes de época. ¿Tiene alguna preferencia?

Me encanta el de adolescente, aunque ya no voy a poder serlo más (risas). Es cierto que los de época me llaman la atención, sobre todo, por el vestuario y por la ambientación cuando está bien cuidada.

Muchos supondrán un reto...

En ‘Las crónicas de Maia’, una ‘webserie’ de Antena 3, hacía de una chica aventurera, que saltaba entre azoteas e iba en monopatín: cosas nuevas para mí. Todo lo que se separe de mi personalidad me atrae porque es crear algo que no eres tú.

También ha compartido escenas con estrellas como Concha Velasco en ‘Las chicas del cable’.

Trabajar con Concha Velasco fue maravilloso, fue muy fácil. Siempre la he adorado y admirado, y resultó ser una compañera más que te escuchaba y te ayudaba. Contar con figuras de esta relevancia te impone y te fuerza a estar a la altura, pero se aprende mucho.

¿Cómo se lleva eso de vivir entre Madrid, Ibiza y Zaragoza?

Para mí Zaragoza es familia, es mi ciudad, mi centro de paz, mi descanso. Suelo venir para sentir el calor de los míos y conectar con mi raíz.

¿Dónde pasó el confinamiento?

Yo iba de camino a Ibiza cuando se declaró el estado de alarma. Toda mi vida en Madrid ya estaba empaquetada y, al final, vine a Zaragoza a pasar la cuarentena con la familia. Para mí fue un tiempo para disfrutar de ellos como no lo había podido hacer antes porque siempre he vivido fuera. Fue un momento de reconectar, pintar, escribir, bailar…

Pero habría un montón de proyectos que se vendrían abajo, ¿no?

Fue pasar de una Andrea a otra, un proceso de evolución. Tenía un montón de planes y de repente todo cambió. La vida nos ha enseñado que no hay que planear tanto, que hay que disfrutar de lo que tienes aquí y ahora.

¿Se ha reactivado el trabajo en el mundo de la interpretación?

Como en todo, con la pandemia hubo un parón grandísimo. Es cierto que ahora vivo en Ibiza apartada del ruido de lo audiovisual y quizá por eso lo estoy llevando mejor.

¿A qué se dedica cuando no trabaja como actriz?

Hago de todo. He estado atendiendo en tiendas de ropa, poniendo copas, limpiando barcos… No se me caen los anillos por nada. No puedo quedarme parada en casa esperando a que venga el trabajo, entiendo que mi vida tiene que seguir. ¿Qué hago? Vivo, experimento, evoluciono, aprendo…

En una profesión tan expuesta a las críticas, ¿qué papel toma la salud mental?

Hay que tener muy buena cabeza, recibir tantos ‘noes’ puede hacerte pensar en tirar la toalla. Desde hace seis años digo abiertamente que voy al psicólogo, lo que me aporta seguridad. También hay que tener muy claro que amas esta profesión y creer fielmente en el don que te han dado.

Ha interpretado, incluso, un personaje muy ligado a este tema.

Hice ‘Malditos 16’, una obra que trataba el suicidio adolescente y hablamos con psicólogos y jóvenes que habían intentado quitarse la vida. Es muy impactante. Cuando no te toca no tienes ni idea y la salud mental es un problema que ha permanecido muy silenciado.

Estrenamos año. ¿Lo hace con nuevos proyectos? ¿Dónde la podremos ver este 2022?

Está pendiente el estreno de ‘Madres’, en Amazon Prime, y he puesto mi granito de arena en la serie ‘Señor, dame paciencia’ de Atresplayer.