Ana Rujas: "'Cardo' refleja la meritocracia y los fallos del sistema"

La actriz y creadora de la serie ‘Cardo’, Ana Rujas, y el responsable de contenidos de ficción de Atresmedia, Diego del Pozo, han presentado este lunes en Zaragoza los primeros capítulos de la serie, que reflexionan sobre el vacío que sienten los jóvenes de 30 años y que deciden consumir droga como vía de escape, resultado de “la meritocracia, las expectativas y los fallos del sistema”.

En el evento, moderado por el periodista Carlos Gurpegui, se han proyectado los tres primeros capítulos de la serie que cuenta con las nominaciones en los Premios Feroz -que se celebrarán el próximo 29 de enero en Zaragoza- a ‘Mejor serie dramática’, ‘Mejor actriz protagonista en serie’ con Ana Rujas y ‘Mejor actriz de reparto de serie’ con Yolanda Ramos.

‘Cardo’ narra la historia de María, una chica madrileña al borde de 30 años sin mucho que ofrecer al mundo, enganchada a las drogas, a desenvolverse a través de relaciones tóxicas y sexuales, y que odia su cuerpo a pesar de utilizarlo por interés hasta que un accidente cambia su vida y la obliga a afrontar algunas verdades incómodas.

Para Ana Rujas, el personaje de María, que es el que ella interpreta, es un retrato de esta generación a la que “se le vendió el mito de la meritocracia” y a la que ser de un barrio le influye como consecuencia de los “fallos del sistema que tienen marcados expectativas” y metas a cumplir llegada cierta edad, a pesar de “ser importante y honesto hablar del barrio porque, aunque una termine saliendo de allí, esa niña no se va nunca”.

“Queríamos que hablara de que no estamos tan solos. De que hay personas, como María, que intentan hacer las cosas bien y fracasan. María no somos todos, pero todos tenemos algo de ella, que elige no mirar porque si lo hace el corazón le revienta”, ha asegurado la actriz, en nombre también de su compañera y creadora, Claudia Costafreda, que no ha podido acudir a este ciclo de encuentros con el público y a la que conoció gracias a Javier Calvo y Javier Ambrossi, que forman parte del equipo de guion y producción de la serie.

Según ha confesado Diego del Pozo, la intención de la cadena era conectar con las personas, sobre todo, de 25 a 45 años. “Sin pretender ser un retrato generacional amplio, creo que es fácil verse reconocido en algún aspecto, aunque la salida no sea meterse rayas como la protagonista, a la que se le va de las manos su situación”, ha añadido.

Además, Ana Rujas ha hecho alusión a la música y la iconografía de la religión, que ejerce un papel “esencial” y “va cobrando importancia conforme van pasando los capítulos” como una forma de grito de ayuda de María, que “siempre tiende a la vida, a la fe y a la esperanza de que todo acabará saliendo bien”.

Estas sesiones de introducción a la gala de los Premios Feroz contarán esta semana con la presentación de ‘El tiempo que te doy’ de Nadia de Santiago, Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián; la retrospectiva de Cecilia Bartolomé, que recibirá el Premio Feroz de Honor; de ‘Quién lo impide’ con su director Jonás Trueba, y, por último, de ‘Venga Juan’ con Javier Cámara y Diego San José.