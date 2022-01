Josep Solé, organista titular del Vaticano, da un concierto hoy en Santa Engracia

Por primera vez en la historia, el organista titular del Vaticano, el músico que toca el órgano más importante del mundo, ofrecerá un concierto en Zaragoza. Será hoy, a las 11.45, en la iglesia de Santa Engracia. Josep Solé Coll iniciará posteriormente su vuelta a Roma, donde mañana temprano, a las 10.00, pondrá música a la tradicional misa de la Epifanía que oficia el Papa. Ayer martes, Josep Solé dio un concierto en la iglesia de Santa María de Tauste, en el órgano construido por José Roqués. Allí interpretó una obra de José Jiménez, maestro de capilla de la Seo.

En el programa de hoy se incluyen una composición de Domenico Bartolucci, director musical de la Capilla Sixtina entre 1956 y 1996; otra de Camile Geis, antiguo maestro de capilla de Sant Feliu de Sabadell; el ‘Te Deum’ del canadiense Denis Bédard, que ya interpretó el pasado día 31 en el Vaticano; el ‘Offertoire sur l’Alma Redemptoris Mater’ de Joseph Jongen; y ‘A Christmas Medidation’, de George Burdett.

"Como todos los organistas, elijo el repertorio en función del instrumento con el que voy a dar el concierto –señalaba este martes Solé–. El de Santa Engracia es un órgano de inspiración romántica y he querido darle algunas obras que he interpretado estos días en las celebraciones del Papa".

Para Josep Solé Coll (Sabadell, 1974), ser el organista titular del Vaticano es "una experiencia de enorme responsabilidad, porque las ceremonias religiosas en las que toco son seguidas en todo el mundo por millones de personas, se toman como ejemplo musical, artístico y litúrgico. Pero también es algo que da muchas satisfacciones".

Asegura que en la basílica del Vaticano siete órganos, y que el principal "es grande, de 70 registros, pero dadas las dimensiones del edificio, que tiene 180 metros de largo, todo se hace pequeño. Hay zonas en las que no se oye bien. Es un instrumento muy ecléctico, que nace de la suma de otros dos, uno alemán, de 1850, y otro italiano, de 1910. En 1962, para el Concilio Vaticano II, los dos se unificaron".

Desde el punto de vista musical, la basílica tiene tres realidades. Por un lado está la Capilla Musical Sixtina, que solo participa en las ceremonias oficiadas por el Papa; por otro la Capilla Giulia, para las ceremonias en las que no está el pontífice pero sí el Cabildo; y luego el llamado Coro del Vicariato, para las ceremonias propias de la parroquia, que el Vaticano lo es. Cada una de estas tres realidades puede tener un organista aunque en la actualidad, y desde 2018, él es el titular de dos instrumentos, los de las capillas Sixtina y Giulia.

"El repertorio, para cada caso, lo elijo estudiando bien las lecturas de los domingos, buscando sobre todo coherencia temática. Si elijo tocar barroco, lo hago desde el principio al final; si me voy a la música neomodal, lo mismo. No empiezo con Bach y acabo con Vierne, por poner un ejemplo". No frecuenta mucho el repertorio contemporáneo porque existe un ‘gusto de la basílica’ que prefiere piezas más antiguas.

Durante su estancia en tierras aragonesas Josep Solé tenía un deseo y lo vio satisfecho este martes: ver con sus ojos el órgano del Patio de la Infanta. "Lo conocía solo por el libro que se publicó tras su restauración por Ibercaja y había oído hablar de él –señalaba–. Quería verlo. Es un instrumento bonito por fuera y por dentro. Está bien cuidado y afinado y tiene unos colores musicales tremendos".