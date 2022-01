Fernando León de Aranoa publica el guion de 'El buen patrón'

El director Fernando León de Aranoa ha presentado esta tarde el guion de su última película, 'El buen patrón', una historia que llevaba persiguiendo "mucho tiempo" y que quería contar, que ha logrado 20 nominaciones a la 36 edición de los Premios Goya y está en la carrera por el Óscar a la mejor película internacional.

“Siempre quise escribir este tipo de guion, el que se tambalea entre la risa y lo terrible. Me atraía desde hace tiempo la idea de hacer una cosa como esta y, por supuesto, tenía claro que luego quería también dirigirlo, así completaba toda la fase del proyecto de una película”, ha señalado el director y guionista.

El guion, que ya está a la venta a través de la página web guionelbuenpatron.com, se ha editado en facsímil incluyendo dibujos del storyboard, la escaleta de rodaje, anotaciones de los ensayos, así como modificaciones de algún texto, garabatos, posiciones de cámara y notas del rodaje de la cinta.

Julio Blanco (Javier Bardem) es el dueño de la fábrica Básculas Blanco, heredada de su padre. Al “patrón” le gusta tenerlo todo controlado, incluida la voluntad de sus empleados, por lo que no tendrá escrúpulos a la hora de despedir a quien él ya no considere necesario.

León de Aranoa, que hace muchísimos años trabajó como guionista para diversos programas televisivos, así como de películas para otros directores o para el grupo cómico Martes y Trece, ha utilizado en esta ocasión la comedia para realizar una sátira social sobre los espacios y las dinámicas de trabajo.

“Esta historia es tan real y tan terrible que la única manera de abordarla y contarla que había era haciéndolo a través del humor. La comedia no la he abandonado nunca, es un género que me encanta. En este caso, la idea del humor iba ligada a la historia del personaje y como éste se desenvuelve con los trabajadores de la fábrica”, detallaba.

Una manera de retratar una semana en la vida de un tipo sin escrúpulos en la que el espectador, sin beberlo ni comerlo, se convierte en una víctima más, pero todo a través de la risa: “Recientemente en uno de los estrenos de EE.UU. el público se reía mucho con la cinta, se reía con el personaje de Blanco, había una compresión del humor de ese personaje mezquino”, exponía el director.

De esta manera, el cineasta regresa a la ternura de sus primeras obras 'Familia' (1996), 'Barrio' (1998) y 'Los lunes al sol' (2002), pero desde una mirada muy actual, muy sarcástica, irónica y mordaz. “Cuando escribí el guion no estaba pensando para nada en ‘Familia’, simplemente surgió, pero es cierto que mucha gente me ha dicho que tiene ciertas similitudes”, apunta.

El guion de la cinta se centra básicamente en ponerle las cosas difíciles a Blanco, hasta el punto de sacarle de sus casillas en ciertas ocasiones, de ahí que el propio director haya dado tanto peso e importancia a los personajes secundarios como al protagonista. “Intento escribir todos los personajes como si fueran el protagonista de la película. Y en el rodaje igual, trato a cada actor por si fuera el personaje principal”, aclara.

El tándem de León de Aranoa y Bardem, en su tercer proyecto juntos ha entusiasmado a la crítica y ha atraído a buena parte del público, tanto nacional como internacional. “Estoy muy contento con la acogida que está teniendo, que todavía la cinta siga en cartelera desde octubre que estrenamos es buena señal. Estoy viviendo un momento muy bonito ahora con la carrera hacia los Óscar, presentándola allá donde haga falta y defendiéndola”, declara.

El pasado mes de diciembre, el filme del director batió el récord histórico de nominaciones a los Premios Goya (20) que tenía hasta ahora la cinta 'Días contados' (1994) de Imanol Uribe (19).