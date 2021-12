Las rupturas y los romances de un año de más finales que inicios en la crónica social

Este año que hoy toca a su final ha traído algunos divorcios más que sorprendentes. Parejas que parecían consolidadas, como la de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, que decían adiós a su vida en común tras 20 años de relación y 14 de casados. Más sorprendía la ruptura de Ramón García y Patricia Cerezo, tras 24 años juntos y con dos hijas en común. Se supo cuando llevaban varios meses divorciados y en plena mudanza. "Nos llevamos muy bien. Han pasado varios meses y lo vivimos con total normalidad", explicaba en julio el popular presentador.

Amelia Bono y Manuel Martos parecían la pareja perfecta. Llevaban 15 años juntos, tienen cuatro hijos y desde su separación se les ha visto juntos en eventos familiares por el bien de los pequeños. También cuatro hijos tenía el matrimonio formado por Santiago Cañizares y Maite García, que, tras 15 años, anunciaron que estaban pasando "por un proceso de separación"

El mundo de Instagram se revolucionó con la decisión de Aída Domenech, conocida como Dulceida, y Alba Paul de poner fin a su matrimonio. Su enlace fue uno de los acontecimientos más seguidos en las redes, pero Dulceida, una de las ‘influencers’ más reconocidas, anunció entre lágrimas que "no pasaban por un buen momento". En octubre confirmaban su ruptura definitiva no exenta de polémica al descubrirse que su matrimonio no tenía validez legal.

El año acaba con otra sonada separación, la de la deportista Almudena Cid y el presentador Christian Gálvez, que ponían fin a 11 años de matrimonio con muchas muestras públicas de amor. Acaban una historia que comenzó con un flechazo en directo y un coqueteo evidente ante miles de espectadores cuando ella participó en ‘Pasapalabra’, el programa que él presentaba.

En los dos lados

Pero estos finales de parejas en apariencia irrompibles se compensaban con nuevas historias de amor. De hecho, algunos personajes han protagonizado ambos tipos de historias. La presentadora de televisión Sara Carbonero y María José Suárez terminaron sus matrimonios con el futbolista Iker Casillas y con el empresario Jordi Nieto, respectivamente. Carbonero parece estar de nuevo ilusionada con el cantaor granadino Kiki Morente. Por su parte, la noticia del nuevo amor de la modelo sevillana María José Suárez se conoció antes que su separación. Unas fotos con el jinete Álvaro Muñoz Escassi mostraban que había empezado una nueva etapa lejos del padre de su hijo.

La ilusión también volvió al rostro de Esther Doña tras el fallecimiento de su marido en 2020, Carlos Falcó. Doña encontró el amor junto al juez Santiago Pedraz. Se conocían desde hace años, cuando ambos estaban casados, y volvieron a reencontrarse, ella ya viuda y él divorciado. Juntos han protagonizado portadas de revistas cuando ella presentaba un libro de memorias sobre el fallecido marqués de Griñón.

Aunque para sorpresas, la segunda oportunidad que se han dado Jennifer Lopez y Ben Affleck. La pareja ha retomado su historia de amor 17 años después de su primer intento. Al principio lo hicieron con discreción, pero pronto se les vio dedicándose muestras de cariño y apasionados besos. Por el momento, todo parece ir viento en popa.

De las últimas confirmaciones del año, la de Rosalía y Rauw Alejandro, quienes, tras doce meses de rumores, confirmaban su amor en noviembre besándose con pasión en la gala de los 40 Music Awards ante la mirada atónita de Ibai Llanos y los aplausos del público. Desde entonces las muestras de amor han continuado en las redes sociales.

Darán que hablar en tiempos venideros las parejas de Alonso Aznar y Renata Collado, y Beltrán Lozano y Daniela Figo, hija del futbolista Luis Figo y la modelo Helen Svedin. El hijo de José María Aznar, un soltero de oro, se presentó con la fotógrafa mexicana en la boda de Carlota Pérez-Pla. A la hija de Figo y al primo del rey Felipe es fácil verlos en románticas escapadas de fin de semana.