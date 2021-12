La producción audiovisual aragonesa sigue caminando, a pesar del terreno minado que pisan todas las actividades creativas en la contingencia sociosanitaria actual. Obviamente, es un problema compartido con el conjunto de la sociedad, pero las especiales características del trabajo en el cine y la televisión hacen necesarias más precauciones, pruebas y medidas de seguridad frente a la covid-19 que las exigidas en otros menesteres laborales.

Dos de las películas con ADN aragonés más esperadas de los últimos años ya se han rodado: ‘Al otro lado del río y entre los árboles', de Paula Ortiz, y ‘La maternal’, de Pilar Palomero. Las directoras aragonesas han corrido suerte diversa con estos trabajos: Ortiz acabó de rodar esta adaptación de una novela de Hemingway el pasado mes de marzo en Venecia, y todavía no tiene fecha de estreno, mientras que Palomero ha conseguido concluir sin sobresaltos su rodaje este mismo mes de diciembre, una fase repartida entre Los Monegros y la ciudad de Barcelona. El reparto de Ortiz lo lideran Liev Schreiber y Matilda de Angelis, mientras que el foco en el de Pilar Palomero recae sobre Ángela Cervantes y la niña Carla Quílez, debutante en el séptimo arte.

Adaptación al medio: los cineastas

Nombrar todas las producciones aragonesas en marcha sería imposible; el mundo del corto sigue siendo fértil, a pesar de las circunstancias. En largometraje, Gaizka Urresti sigue adelante con su documental ‘Terapia de Parejas’, que comenzó a rodar a principios de 2020 en México DF, apenas un mes antes del confinamiento. “Seguiremos rodando a partir del 7 de enero las terapias en el plató, con el mismo protocolo; los protagonistas no llevan mascarillas, pero el resto del equipo sí, y ventilamos después de cada sesión. Espero que ninguno nos infectemos y, lógicamente, tengamos que parar. No obstante, como el proyecto se alarga en el tiempo, se puede ir avanzando”.

Pilar Palomero, Fernando Vera, Javier Macipe y Gaizka Urresti. HA

Javier Macipe y su 'Estrella Azul' recibieron un severo golpe con el confinamiento de marzo de 2020; tras varios años de preproducción y búsqueda de financiación, todas las estrellas se alineaban, e incluso se rodó una escena de concierto -es una película consagrada a la figura del músico zaragozano Mauricio Aznar, protagonizada por el también zaragozano Pepe Lorente- apenas unos días antes del encierro domiciliar forzoso en España. “Dentro de unos días, el 5 de enero, me voy a Argentina. La idea es rodar allá entre finales de abril y principios de mayo; antes debo rehacer todo lo que se ha ido deshaciendo en estos dos años, hacer nuevos castings de personajes… hay niños que han crecido, por ejemplo, y localizaciones que ya no están disponibles- Además, varias personas del equipo técnico ya no podrá trabajar ahora, por compromisos adquiridos. Voy a estar allí cuatro meses, uno de ellos en rodaje, y a la vuelta habrá unas semanas de preparación antes de rodar la parte española a finales de junio, si el virus nos lo permite y no llegan otros contratiempos”.

Por su parte, Javier Calvo maneja dos proyectos. “La idea con "Cariñena", película basada en el libro homónimo de Antón Castro, es rodar el próximo otoño. De momento, en este proyecto no nos ha afectado el tema covid, ya veremos cómo va el año. Sí tuvimos que andar con mucho cuidado en el rodaje de un ‘teaser’ este pasado otoño; nos salvamos porque cogimos un época valle a nivel de contagios, pero ya se comenzaba a vislumbrar lo que tenemos encima. En paralelo estoy rodando un documental sobre la "Generación Paulina" y ahí sí que ha afectado por completo; he tenido que suspender rodajes por contagios en el equipo, y por prudencia estamos esperando que la incidencia baje un poco”. Este proyecto abunda en la agitación cultural vivida en la residencia San Pablo de Teruel en los años 60, con nombres como José Antonio Labordeta, Federico Giménez Losantos, Carmen Magallón, Pilar Navarrete o Joaquín Carbonell, entre otros.

Fernando Vera, director zaragozano afincado en San Sebastián, explica que ha vivido episodios curiosos en los últimos meses. “Después de 20 años haciendo cine, este mayo, ‘gracias’ a la covid, conseguí estrenar una película documental en cines: ‘Los acordes de la memoria’. Las grandes productoras y distribuidoras, ante las restricciones de aforo en las salas, echaron un paso atrás y pospusieron sus estrenos. Esos espacios que quedaron libres los ocupamos producciones que lo hubieran tenido casi imposible en condiciones normales”. Vera recuerda que “hace un año estábamos rodando el ‘teaser’ del documental ‘Con la tierra en los pies’, que se desarrolla en el valle de Vió. Rodamos a 1600 metros de altura con un aire helador, un equipo de 10 personas, con la productora Cosmos Fan… y mascarillas. No hubo contagios. La primera semana de noviembre se inició el rodaje; los alojamientos, los trayectos o la forma de estar en el set se acompañaron de medidas más estrictas, lo que incrementó el gasto. Todo salió bien; ahora confiamos en poder reanudarlo en primavera, con vacunas, mascarilla, antígenos, PCR o lo que sea necesario”.

Otro terceto de realizadores ha esquivado la incidencia covid por razones diversas. ‘Para entrar a vivir’, producida por Marta Cabrera y dirigida por Pablo Aragüés, se rodó en octubre. “Estamos acabando el primer montaje y seguimos avanzando con la posproducción de cara a tener la película lista en primavera”, explica Aragüés. Por su parte, el fotógrafo Jorge Fuembuena se ha lanzado al documental con un biopic que causará furor, debido al carisma de su protagonista: Manolo Kabezabolo, icono vivo del punk zaragozano y estatal. Por su parte, Nata Moreno está en proceso de escritura de guión de su próximo trabajo, por lo que su cronograma laboral no se ha visto afectado por la pandemia.

Los intérpretes

Jorge Usón está pendiente del estreno de una serie y disfruta del eco que tuvo ‘ByAnaMilan’ en la plataforma Atresplayer este otoño. “Tengo dos temas de audiovisual en el horizonte de los que no puedo hablar aún, por contrato, y seguimos con el teatro. De hecho, llevamos nuestra ‘Ferretería Esteban’ al Olimpia de Huesca dentro de unos días, el viernes 7 de enero”.

Jorge Asín, por su lado, acaba de terminar en Barcelona su participación en el rodaje de una película para Netflix. “Para mí han sido nueve sesiones; al principio fue todo bien, pero conforme se iba complicando la cosa se multiplicaron las medidas de seguridad y los controles; el rodaje seguía y ahora mismo no sé cómo estarán, quizá hayan tenido que parar. En teatro nos han aplazado, que no anulado, dos bolos en Aragón esta semana, por el lógico miedo en los ayuntamientos y también de los espectadores. Seguimos grabando el Oregón con sumo cuidado, pero la verdad es que cada grabación es un suspense que ni Hitchcock”.

Itziar Miranda no ha parado en el set de ‘Amar es para siempre’. “Hemos vuelto al protocolo estricto, a no quedarnos a comer en el set y hacer un horario reducido para tratar de evitar contagios en la medida de lo posible, PCR cada 15 días como mínimo, antígenos a diario antes de Navidad… en fin, es lo que nos toca”.

Itziar Miranda, Jorge Usón, Silvia de Pé y Jorge Asín. HA

Para el año que viene, la intérprete zaragozana tiene “proyectos muy chulos, que ojalá no se vean afectados por lo que estamos viviendo. Uno es ‘Tierra baja’, del madrileño Miguel Santesmases, que se rodará entre Madrid y Belmonte de San José, cerca de Alcañiz. Es una película preciosa, como el pueblo, con Aitana Sánchez Gijón y Alberto San Juan y el guión de Ángeles González Sinde con el propio Santesmases. Luego está el rodaje de ‘Cariñena’, donde tengo un papelito muy bonito; Javier Calvo Torrecilla me parece un genio, un tío con una sensibilidad brutal, y va a hacer una gran película. Hay otro proyecto audiovisual muy gordo, en el que que estamos implicados Nacho (Rubio, actor aragonés y pareja de Itziar) pero no puedo contar nada por contrato; eso sí, va a ser increíble”.

Silvia de Pé, que triunfó hace unos días en el Teatro del Mercado con su obra ‘El caballero incierto’, espera el estreno de una película que rodó en 2020. “Entiendo que ha tardado por la covid. Se llama ‘La casa de tiza’, el director es Ignacio Tatay y el productor, Alex De la Iglesia. Este verano ya hubo afección en el rodaje de la segunda temporada de la serie ‘HIT’, donde aparezco en el noveno capítulo de la segunda temporada. El mes pasado finalmente pudo estrenarse ‘Way Down’, de Jaume Balagueró, en cuyo rodaje participé hace dos años. Ahora confío en que todo vaya bien el 10 de marzo con el estreno de ‘Tea Rooms’, una obra de Laia Ripoll que se representará en el Teatro Fernán Gómez de Madrid”.

Laura Gómez-Lacueva, por su parte, está de gira con la obra ‘Convertiste mi luto en danza’, pautada precisamente en el Fernán Gómez del 19 al 30 de enero. “Vamos pasando por las distintas comunidades y cada una tiene aforos y normativas particulares: lógicamente, pasamos test anticovid muy a menudo. Tengo un proyecto audiovisual en preproducción, al que entro en abril”. La jovencísima Carlota Gurpegui, que ha destacado este año en la serie ‘HIT’ de La 1, tiene previsto el rodaje de un cortometraje en breve, acompañada de otros actores aragoneses y nacionales, y está haciendo pruebas para diversos proyectos audiovisuales.

La también zaragozana Andrea Dueso explica que “desde los ocho años, cuando empecé a trabajar, nunca había experimentado un parón laboral tan grande. Eso sí, tengo pendiente de estreno la serie ‘Señor, dame paciencia’, que sale ahora en enero en Atresplayer, y un poco más adelante estaré en la cuarta temporada de ‘Madres’, en Telecinco”. En esta serie también ha tenido un paso destacado Ana Labordeta, que igualmente ha formado parte de los elencos protagónicos de ‘Luimelia’ y ‘Valeria’.

José Luis Esteban ha tenido un buen año y llega con carrerilla al 2022. “Estreno en dos semanas en el teatro del Mercado un espectáculo que he escrito y dirigido para Yolanda Blanco, se llama ‘Tal vez seas tú’, una historia sobre una pícara contemporánea. Sigo con la gira de ‘True West’, que estrené en diciembre con Tristán Ulloa y Pablo Derqui, en enero reanudamos y acabaremos en el teatro Español en octubre, si todo va bien. Tengo otras dos dramaturgias que he escrito, una sobre Hans Christian Andersen y la otra se llama ‘La habitación de ángel’, u texto sobre un joven con problemas de identidad”. Lo más próximo dos cortos en Aragón y alumbrado un proyecto muy bonito de serie con José Alberto Andrés Lacasta. No tenemos mucho dominio sobre lo que ocurre, trato de optimizar las posibilidades que se van presentando”. Por su parte, Luisa Gavasa espera el estreno en febrero de la serie ‘Sentimos las molestias’, así como del largometraje ‘Sinjar’, y retomará en mayo en Madrid su participación en la obra ‘La casa de Bernarda Alba’.

Jake Gyllenhaal volverá al ejército en 'The Interpreter'. HA

Aplazado (no suspendido) el rodaje de Guy Ritchie en Zaragoza

No hay que olvidar, por otro lado, la gran sensación del sector prevista para 2022 en Aragón, esta vez como escenario de un rodaje internacional: ‘The Interpreter’, el nuevo filme bélico de Guy Ritchie que protagoniza Jake Gyllenhaal, tenía previsto rodar unos días en Zaragoza a finales de este enero. Los planes han cambiado de fecha, aunque siguen vigentes; actualmente, el equipo español de la superproducción trabaja en la preparación del rodaje en otra localización española, donde sí comenzaría el rodaje en enero, y se ha comunicado a las personas que iban a desenvolverse en logística en Zaragoza que la producción aterrizará más tarde a orillas del Ebro.

El filme cuenta la historia de un marine estadounidense que salvó la vida en Afganistán gracias a su intérprete local, a quien prometieron una vida libre para él y su familia en Estados Unidos. La promesa no se cumplió, y el marine, al enterarse, regresa a la zona de conflicto para devolver a su amigo el favor. Si no cambian las previsiones, Ritchie tiene previsto el estreno mundial para el 22 de diciembre de 2022.