Un ‘remake’ con firma de Spielberg

El musical no es uno de mis géneros favoritos y, excepción hecha de ‘La, La, Land’, que me encandiló, no ha habido muestra del mismo que haya logrado conquistarme. Sí lo hizo, bastante, ‘West Side Story’, la película dirigida en 1960 por Robert Wise y protagonizada por tres magníficos Natalie Wood –extraordinaria encarnando a María–, George Chakiris y Richard Beyner. De aquella, si algo no he olvidado ha sido la música del genial Leonard Bernstein, la misma que ahora vuelve a seducirme en el ‘remake’ que de ese afamado musical ha realizado el grande entre los grandes: Steven Spielberg.

Cineasta que ha conquistado al público con magníficas películas, Spielberg recupera el clásico de Wise adaptándolo de nuevo al Nueva York de los años 50, a sus barrios pobres de emigrantes de un lado y otro, y con la misma música de Bernstein e idénticos problemas, aunque con una cierta actualización de los mismos, algo que se aprecia en ciertos diálogos y algunos comportamientos de sus protagonistas.

Es posible que un amante del musical que desconociera lo que supuso el ‘West Side Story’ que se estrenó hace 61 años, descubra esta singular adaptación del ‘Romeo y Julieta’ de Shakespeare y vea en ella lo que los demás ya no vemos. No por falta de ganas, sino porque en la versión realizada por Spielberg hay un buen espectáculo, es evidente, y hay un fascinante ejercicio cinematográfico que aúna en un drama amoroso y racial otros muchos factores: el origen social, el racismo entre los más pobres, el inmigrante y su falta de futuro a no ser que uno tenga muchas agallas… Pero, en mi opinión, se enfrenta a otros problemas: no solo es que los tres principales protagonistas actuales –María, Tony y Bernardo– anden escasos de fuerza. Es que, pasadas unas horas tras la proyección, el musical, como película, ha dejado de existir. Su historia ni me atrapa ni me emociona. Excepto la música de Bernstein y la presencia de Rita Moreno.