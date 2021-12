Muertes prematuras en 2021: sorpresa y dolor en la televisión, la música, el deporte y la moda

Las listas de fallecidos famosos menudean al final de cada año o inicios del siguiente. En los dos últimos ejercicios, la incidencia de la covid-19 ha hecho más numeroso el grupo de fallecidos a edades tempranas; en este fin de semana, la muerte del barítono español Carlos Marín a causa de la citada enfermedad ha conmocionado a la opinión pública y a los devotos del exitoso combo plurinacional Il Divo, del que Marín era único representante español, amén de su cara más conocida. Tenía solamente 53 años. La comunicadora y cantante aragonesa Sara Comín expresaba este lunes su pesar por la noticia. “Siento mucho la muerte de Carlos Marín. Lo conocí en Madrid, cuando yo empecé en el Conservatorio Superior de Música. Él llevaba varios años estudiando allí y ya había comenzado su carrera como cantante. Lo recuerdo tocando el piano y cantando ‘Feelings’ en un pequeño apartamento de Callao. No volví a verlo después, pero siempre me alegré mucho de su éxito.

Por desgracia, no ha sido la única celebridad relacionada con la música que ha perdido tempranamente la vida en 2021. El rapero DMX (también actor) falleció en abril a los 50 años, tras sufrir un fatal ataque al corazón; la causa fue una sobredosis de cocaína, aunque tal particular no se supo hasta meses más tarde. En cuanto al batería Joey Jordison, miembro fundador de la banda Slipknot, falleció en julio a los 46 años de edad por las complicaciones derivadas de la mielitis transversa aguda que sufría desde 2013, y que le obligó a dejar el grupo tras casi dos décadas de andadura y éxito planetario. El rostro de Jordison, eso sí, era poco conocido entre los no iniciados en el metal, ya que los miembros de Slipknot se caracterizaron desde el principio por actuar con máscaras. Por su parte, la cantante británica Sarah Harding, famosa componente del grupo Girls Aloud, sucumbió a la ferocidad de un agresivo cáncer de mama a los 39 años.

En España también hubo que lamentar dos marchas a destiempo en el gremio musical. Así, el participante en la primera edición de Operación Triunfo, Álex Casademunt, se mató en accidente de moto a los 39 años en marzo. Francisco Javier Hernández “Boni”, guitarrista de Barricada, falleció en enero con 58 años; tenía cáncer de laringe desde 2018.

Luto en la televisión

El mundo televisivo acumuló tres pérdidas señaladas en el mentado segmento de edad. Las tres tienen un punto en común; muy poca gente en España recuerda sus nombres, pero asocia inmediatamente sus rostros a series de singular éxito. Así, en septiembre perdió la vida Willie Garson, con apenas 57 años; se hizo famoso por su papel de Stanford Blatch en ‘Sexo en Nueva York’, donde encarnaba al eterno confidente de la protagonista, Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker). Garson murió por un fulminante cáncer de páncreas, que mantuvo en secreto a todo el mundo hasta casi el final, con la excepción de la propia Sarah Jessica Parker.

Un carcinoma, con apenas tres semanas de desarrollo, se llevó en febrero al actor Dustin Diamond, quien para toda una generación será siempre Screech, de ‘Salvados por la campana’. Este personaje secundario, torpón y gracioso, le acompañó siempre, aunque tuvo una vida adulta tortuosa marcada por diversos escándalos que incluso le llevaron a prisión. Tenía 44 años. James Michael Tyler, por su parte, murió en octubre en Los Ángeles a los 59 años, al no poder superar el cáncer de próstata que padecía. Su gran papel en la televisión fue Gunther, el eterno enamorado de Rachel (Jennifer Aniston) en la serie ‘Friends’, de cuyo televisado reencuentro ya no pudo participar activamente la pasada primavera.

Golpes para la moda y el deporte

La muerte de Virgil Abloh a los 41 años de edad acaeció a finales del pasado mes de noviembre; el estilista y director artístico de las colecciones masculinas de Louis Vuitton padecía un angiosarcoma agudo, que sufrió en los últimos años y que finalmente le costó la vida a un creador revolucionario. Bernard Arnault, presidente del grupo, le tildó de “diseñador genial, un visionario”, resumiendo el sentir general del gremio hacia la figura del estadounidense. Por su parte, el israelí Alber Elbaz falleció a los 59 años el pasado mes de abril, víctima de la covid-19. Elbaz brilló en Lanvin como director de las colecciones femeninas desde 2001 y hasta 2015, cuando fue despedido; se volcó entonces en la docencia, y reapareció en 2019 con una colección de calzado, para volcarse luego en un nuevo proyecto con la firma Richemont; sus principales musas fueron las actrices Chloé Sevigny y Tilda Swinton.

El mundo del deporte lloró en mayo la pérdida de Francesc Arnau; el guardameta catalán, que solamente defendió las porterías del F.C. Barcelona (tres años) y el Málaga (diez), era director deportivo del Real Oviedo, y se quitó la vida con 46 años de edad, víctima de una fuerte depresión. Por su parte, hace apenas dos semanas el baloncesto despidió a Stevan Jelovac; el internacional serbio, que jugó tres temporadas (2014-2017) como rojillo en Zaragoza, tenía solamente 32 años y se encontraba en activo, defendiendo los colores del prestigioso AEK Atenas. Un derrame cerebral a mediados de noviembre le mantuvo en coma tres semanas hasta su trágico final. La afición zaragozana no olvidará fácilmente su maestría en el lanzamiento, su carácter ganador y la capacidad que mostró siempre para desatascar partidos complicados.