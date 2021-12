Miguel Sebastián: "Han sido tres años de acercarme al mundo de Buñuel con un prisma personal"

"Trabajo exclusivamente en libros porque por mi forma de entender la fotografía considero que es el soporte que le da cabida con mejor narrativa. El libro es eterno y las exposiciones temporales, aunque también tengan su atractivo visual, pero un trabajo fotográfico lo cuento mejor en un libro", explica Miguel Sebastián, artista turolense cuyos proyectos le han hecho merecedor del Premio Artes & Letras en el apartado de Fotografía.

Uno de los últimos y más destacados ha sido ‘Buñuel, una maleta sin viaje’, un libro de casi 200 páginas que recrea la vida, los itinerarios y los sueños de Luis Buñuel desde Calanda a Ciudad de México, pasando por Madrid, Toledo, París, Los Ángeles, California y otros lugares. "Cuando haces un capítulo de tu vida, ese libro cobra una dimensión extraordinaria. Y eso es lo que ha ocurrido con esta obra. Han sido tres años de imaginar, soñar y acercarme al mundo de Buñuel con un prisma absolutamente personal. Una especie de construcción que ha sido vital para mí porque me ha llevado a otros lugares que no había contemplado. De entre todas, México fue la parada más larga y especial para aproximarme a su vida y obra", indica Sebastián.

Al respecto de su proceso de creación, el profesional afirma que primero le surge la historia o el personaje, que le tienen que "fascinar" para llevarle al lugar "el tiempo que sea necesario". Posteriormente, apunta que es muy importante armar el guión para darle luego forma, aunque, una vez elaborado, la realidad "te lo pueda cambiar". "Cada fotógrafo tiene el azar que merece. Da igual la hora, el día y el lugar, este encontrará esa instantánea si está fascinado con lo que está haciendo. La fascinación y la sugestión a la hora de hablar del personaje son absolutamente fundamentales", agrega.

En ‘Tierras varadas’, otro de sus proyectos, llevó a cabo una mirada sobre la despoblación de Teruel que abordaba diversas historias, una de ellas sobre sí mismo: "Fue un viaje personal a mi lugar de infancia, que hacía 25 años que no hacía. Y, aparte de esa recuperación de recuerdos, tenía la necesidad de darle voz a través de la imagen a los habitantes de un territorio que parecía invisible. Pero quise que la palabra ‘despoblación’ no saliese por ningún lugar, porque creo que la mejor forma de denunciar algo es no mostrarlo y que las personas puedan sentir que algo esta faltando en esa tierra a través de la sugestión", indica.

Sobre su Premio Artes & Letras, Sebastián destaca que es "un honor y un empuje que anima a seguir entendiendo el mundo de las historias a través de la fotografía".