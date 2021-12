Gaizka Urresti: "Entiendo el reconocimiento como un certificado de aragonesismo"

"El premio me ratifica en mi condición de aragonés de adopción y en la labor que llevo haciendo tantos años aquí en el cine. Había producido películas antes, pero en la Comunidad he desarrollado más mi faceta de director y guionista. Y que además sea un galardón de la cultura de Aragón me satisface porque me siento parte de ella". Así resume Gaizka Urresti los sentimientos que le despierta la obtención del Premio Artes & Letras en la categoría de Cine.

Ganador del Goya al Mejor cortometraje de ficción en 2014 por 'Abstenerse agencias', Urresti nació en Bilbao, pero se crió y vivió en Portugalete. Ha dirigido, entre otros títulos, los cortos 'Un dios que ya no ampara' y 'El trastero', el largometraje 'Bendita calamidad' y varios documentales, entre ellos, 'Arizmendiarrieta, el hombre cooperativo' y 'Aute Retrato', que optó a los premios Forqué y Goya y obtuvo el Simón en 2020. Este año ha tenido "el privilegio" de producir a Carlos Saura, con la obra 'Goya 3 de mayo', que califica como "una experiencia muy especial".

"Llevo 20 años haciendo audiovisual en Aragón y en los últimos 15 he encontrado una voz más propia y he sido reconocido con producciones hechas en y desde la Comunidad. Así que entiendo también el reconocimiento como un certificado de aragonesismo. Formo parte de los creadores que han venido de fuera para quedarse, cuando muchas veces sucede lo contrario, por eso creo que es bonito que muchos de nosotros hayamos encontrado aquí nuestro lugar", expresa el cineasta.

Además de sus propios proyectos, su trabajo alcanza también la lucha por las condiciones de los miembros del sector en su conjunto. Preside Aproar (Asociación de Productores Independientes Aragoneses) y forma parte de la Unión de Asociaciones Profesionales y Empresariales de la Cultura en Aragón (ECA). "Trato de ocupar mi tiempo también en el asociacionismo con el fin de lograr medidas que sean buenas para todos. Me he comprometido mucho con la defensa de lo audiovisual y me he implicado pegándome con las instituciones para obtener financiación. Ahora va a salir la ley audiovisual, en la que tengo muchas esperanzas porque obliga a las televisiones públicas a invertir el 6% de sus presupuestos en la producción independiente de cine y series", explica Urresti, quien destaca entre sus nuevos proyectos los documentales 'Un hombre sin más', sobre José Antonio Labordeta, que se estrenará el próximo año, y 'Terapia de parejas', que cuenta con la participación de los cantantes Marwan y Rozalén.