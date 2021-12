Una excelente versión de ‘Cascanueces’

Ya es Navidad, confirmado. Porque el príncipe Cascanueces hizo su aparición en el Auditorio de Zaragoza. Y hasta que no llega él, no empiezan las navidades... al menos las artísticas. El State Ballet of Georgia estrenó ‘Cascanueces’, el cuento navideño por excelencia. Recordamos que esta versión es con música de Tchaikovsky y coreografía de Petipa arreglada por Fadeyechev. El público, plagado de niños, como corresponde.

La primera parte es un trabajo claro y limpio, lo que no siempre sucede porque, a veces, esta parte queda confusa. Todas las variaciones están muy bien: los muñecos Colombina y Arlequín, Drosselmeyer, el baile de los padres... Incluso María, su hermanito Fritz y sus amigos están perfectos. No sucede como en muchas ocasiones en las que se añaden niños de las escuelas de la ciudad donde se estrena. Felicito a esta compañía por no hacerlo y les alabo el gusto. Además, es evidente que el Ballet de Georgia no necesita de las escuelas para tener espectadores.

Termina este acto con los copos de nieve, una variación siempre placentera, para dar ya paso al segundo acto, en el reinado de los dulces. Aquí disfrutamos con los ratones más divertidos de cuantos se ven en los ‘Cascanueces’. Ejemplo: cuándo el rey de éstos salta y se encarama encima de Cascanueces mordiéndole el cogote, la escena es deliciosa. Pero ya saben: el príncipe ganará la batalla. Y felices todos, el hada Azúcar baila el famoso paso a dos. La bailarina y su partenaire están magníficos. Hay que resaltar la versión de Fadeyechev de las variaciones: duras de técnica, especiales y muy logradas. Ella, Nina Samadashvili, tiene una gran prestancia y calidad. Es una bailarina imponente.

De cuantos Cascanueces que recibimos, sin duda este es el mejor. El coreógrafo Aleksei Fadeyechev hace honor a su apellido como hijo del inolvidable bailarín Nikolai Fadeyechev.