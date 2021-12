"Conocer nuestra cultura y descubrir otras nos sitúa en el mundo"

"La vida es tan caprichosa que, cuando menos lo esperas, te sorprende. A estas alturas de mi vida, no esperaba recibir un premio pero, mira por donde, ha llegado. Un galardón como este representa un fogonazo de vitalidad, un símbolo que me permite pensar que aún me queda alguna cosa que decir. Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Heraldo de Aragón, que ha sido y es mi casa; al suplemento ‘Artes y Letras’, que convoca estos premios; al jurado y, por supuesto, a Antón Castro, director de esta orquesta tan bien afinada". Así se mostraba Juan Domínguez Lasierra al recibir el Premio a la Divulgación Cultural.

Este periodista, escritor y crítico literario ha tenido una trayectoria profesional envidiable. Fue redactor y jefe de la sección de Cultura y Sociedad en Heraldo de Aragón durante 40 años. "En el verano del 69 me presenté en el periódico, donde ya había colaborado, y hablé con el director para decirle que quería trabajar allí. Así fue –resalta–. He pasado casi más horas allí que en mi casa propia".

Asimismo, fue fundador y director del suplemento que ahora le concede este galardón. "’Artes y Letras’ nació con el espíritu de difundir información cultural y de apoyar a creadores literarios y artísticos", explica Juan Domínguez. Recuerda con nostalgia a todos esos periodistas que entraron bajo su mando, a los que cariñosamente llama "mis chicos", así como a los compañeros con los que compartió los últimos años en el medio. "Este premio también es suyo, de todos ellos", afirma de forma contundente. Aunque ya se ha jubilado, sigue siendo colaborador de Heraldo.

Además de su prolífica faceta periodística, es autor de numerosos libros dedicados a Aragón y sus gentes. ‘El cuentacuentos aragonés para leer a los niños’, ‘Viajeros por Aragón’, ‘¡Chufla, chufla!’ o ‘Aragón en el país de las maravillas’ son solo algunos ejemplos. Para Domínguez Lasierra, difundir las riquezas que tiene la Comunidad es muy relevante. En sus propias palabras: "Nuestro patrimonio forma parte de nuestra identidad como personas y nos sitúa en el aquí y el ahora".

Además de la literatura y el periodismo, el cine, la música y los viajes han sido sus grandes pasiones. Rodeado siempre de arte y pensamiento crítico, Juan Domínguez Lasierra ayuda a difundir la cultura allá por donde pasa. Ya sea viajando o leyendo, el saber enriquece a la sociedad. "Conocer nuestra cultura y descubrir otras nos ayuda a comprendernos, nos sitúa en el mundo. Es nuestra necesaria condición de ciudadanos y la forma de enriquecer la convivencia con los demás", concluye el galardonado.