Vuelve el 'antivillancico' para reivindicar amor del bueno con el juego del 'callamar'

Hace siete inviernos, el realizador zaragozano Lorenzo Izquierdo se encontraba trabajando en su oficina cuando, en un corto espacio de tiempo, recibió varias felicitaciones navideñas. “La mayoría no sabía ni de quiénes eran, pero reconozco que me enfadé un poco. ¿Por qué no podemos ser amables y simpáticos todo el año?”, reflexiona. Como la creatividad, cuando se pone en marcha, es como un caballo desbocado, así, en el año 2015 compuso el primer ‘antivillancico’, que superó las 80.000 visualizaciones reivindicando la importancia de repartir amor del bueno los 365 días del año.

“En principio quería hacer mi propia felicitación navideña, pero con un toque original”, recuerda. Tras el éxito de la primera edición, decidió abrir la participación a la ciudadanía y recibió más de un centenar de solicitudes de aragoneses que querían aparecer en estos vídeos musicales. Un fondo verde y las pajaritas amarillas se convertirían en sus distintivos. En este segundo trabajo, titulado ‘El Antivillancico (felices 365 días del año)’, participaron 130 personas de todas las edades: “Ha ido surgiendo todo sobre la marcha”, reconoce.

La Pili, la madre del artista. De tal palo... HA

Otra cosa que no ha cambiado en estos siete años ha sido el objetivo: promover la escucha activa y la empatía, eso sí, en clave de humor. “Hablamos de aprender a escuchar en un momento en el que todo el mundo quiere ser oído y dar su opinión. Este y otros temas como descubrir dónde estamos poniendo el foco para ser felices y si, de verdad, queremos estar bien”, reflexiona Izquierdo.

Y añade que, en pleno ‘Siglo de la imagen’, es más necesario que nunca recordar que el bienestar y la aprobación la tenemos que encontrar dentro de nosotros, no fuera: “Solo así podremos valorar a los demás por lo que en realidad son y mejorar todos como sociedad”.

Bajo el título ‘El Antivillancico 7: el juego del callamar (callar y amar)’ el zaragozano invita a los aragoneses a escuchar y quererse más. “Parece que en esta época nos volvamos más amables y mejores personas. Con esta felicitación queremos recordar que hay que mantener esos valores durante todo el año”.

“Este año se apuntaron unas 150 personas a las grabaciones de la séptima edición, pero la pandemia hizo que muchos acabasen por desapuntarse”, admite. Sin embargo, la covid-19 no impidió que unos 50 participantes acudiesen a su cita con el fondo verde y la pajarita amarilla. “Quienes lo han visto dicen que es el menos cómico, pero el más reflexivo. Supongo que la pandemia nos ha pasado factura a todos”, admite el zaragozano.

Influencer a los 75

Sin lugar a dudas, otro de los distintivos de todos los videos de izquierdo es uno de sus personajes principales, La Pili, que es una de sus estrellas. Se trata de su madre, quien a sus 75 años no deja de sorprender a los internautas. “La de mi madre es la típica historia de una artista frustrada por la época que le tocó vivir. Su padre no lo dejó dedicarse al arte y acabó por quedarse en casa”, reconoce Izquierdo. Fue con un video musical, el rap ‘Te ofende’, con el que surgió su primera actuación. “Es el típico vídeo que si hubiese protagonizado yo no habría funcionado igual. Se lo propuse a ella y no se lo pensó”, admite.

Secuencia del antivillancico. HA

Superaron las 200.000 reproducciones con una canción que hablaba de aquellas personas que se ofenden por todo. Al tiempo, Lorenzo crearía La Mamalawrence band con otros tres artistas amateurs de la ciudad de Zaragoza, Rosa, José y Vicente. Con una canción de cumpleaños, también con un toque crítico y muy original, están a punto de alcanzar el millón de reproducciones. “Para ella es como cumplir un sueño realidad. No lo hace por dinero, no lo hace por el que dirán, solo busca disfrutar. Aunque cuando la reconocer en el supermercado o por la calle regresa entusiasmada a casa y eso es genial”, reconoce.