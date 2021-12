DJ Nano pincha en Zaragoza

Doce días después de congregar a más de 10.000 seguidores en el Wizink Center de Madrid, DJ Nano, uno de los pinchadiscos más populares de la música electrónica española, ha realizado este miércoles una sesión muy especial en el Teatro Romano de Zaragoza. Una cita que fue retransmitida ‘online’ y que no logró superar en ningún momento los 90 espectadores.

Con casi tres décadas de carrera, José Luis Garaña de los Cobos –su nombre real–, está devorando uno de sus momentos más dulces. Un éxito que convenció al Ayuntamiento de Zaragoza para proponerle esta sesión que, a la significación musical, le añadió la intención de que sirviera como tarjeta de presentación turística de la capital aragonesa. Durante la hora que duró la actuación, las imágenes del DJ en directo se intercalaban con grabaciones de diversos atractivos de la ciudad, con preponderancia de vistas aéreas: desde la Seo a las Murallas, pasando por el Mercado, el paseo de la Independencia, el parque José Antonio Labordeta, el Museo Goya o el río Ebro.

Una simbiosis que celebró el DJ madrileño. "Zaragoza es un sitio muy especial para mí porque he pasado algunos de los momentos más espectaculares de toda mi carrera. Como en la plaza del Pilar o en las fiestas. Tengo mucho cariño a la ciudad por cómo me ha acogido desde hace más de 20 años. He notado una estimación especial. Comparto en redes sociales recuerdos con muchos aragoneses que al principio eran fans y ahora son medio colegas", rememoró minutos antes de ponerse a los platos.

Pasar de la faceta presencial masiva a la ‘soledad’ del ‘streaming’ no le restó motivación. Mucho más en tiempos de pandemia. "Soy feliz de mostrar mi música y mis sesiones sea en el formato que sea. El calor del público en vivo es maravilloso, pero me he acostumbrado a las actuaciones ‘online’ estos dos últimos años. He hecho muchas cosas en digital con unos resultados fantásticos. Me ha conocido mucha gente que a lo mejor jamás hubiera venido a un concierto mío, pero que sí me han visto desde su casa a través de sus móviles. Todo lo que sea comunicación, bienvenido es", reconoció. Y refrendó su apuesta por estas nuevas vías: "Me hace ilusión porque venimos de una etapa en la que los conciertos en ‘streaming’ ya son parte de nuestra vida. Es normal que las instituciones los acojan y que estos formatos se popularicen".

Fiestas y un libro

Nacido en Madrid en 1977, DJ Nano ha logrado surfear las modas y las generaciones para seguir transitando en la cresta de la ola con propuestas como su concurrida fiesta ‘Oro Viejo’. Una longevidad que atribuye a dos cualidades. "El trabajo es lo que te da o te quita. Tengo la suerte de contar con una buena genética para poder llevar este ritmo durante tanto tiempo. Además, lejos de perder la ilusión, cada vez me motiva más lo que hago. En cualquier disciplina eso es básico. El artista que trabaja por trabajar, se nota", reveló.

Todas estas vivencias las ha plasmado en el libro ‘Al otro lado de la cabina’, editado el pasado mayo. "Es un proyecto que he podido acabar gracias al parón de la pandemia. Es un libro autobiográfico que me ha hecho una ilusión increíble. Que una editorial como Planeta apostara por él, es motivo de orgullo. Es un libro muy de verdad. Me abro muchísimo. Cuento mi vida profesional, pero también la personal", concluyó.