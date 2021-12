Multiverso para el fan

En el avance y la construcción de sagas e imaginarios, los guiños, los homenajes y las referencias internas desprenden significado para el aficionado y aumentan su implicación. Un cauce que ‘Spider-Man. No Way Home’ estimula mediante el juego con las posibilidades que ofrece el concepto de multiverso, vía revestida de sugerente singularidad por la reaparición de figuras icónicas de las anteriores etapas cinematográficas del superhéroe. El agrado que ejerce lo propuesto se ve reforzado por la carga nostálgica derivada de la alusión generacional. La tercera película con Tom Holland como hombre araña promueve la evasión, plasma las sorpresas anheladas y depara momentos arrebatadores y otros de los que producen un escalofrío de emoción. Lo suscitado convive no obstante con la sensación de que todo podía haber sido más memorable; el entretenimiento vistoso y la afinidad fluyen sin que se traduzcan en apasionamiento debido por ejemplo a algunos aspectos del guión. En cualquier caso, se entiende el entusiasmo general por su entrega al fan y por lo que tiene de reunión y celebración.

En consonancia con su base de comedia juvenil, el filme de Jon Watts, director de los dos títulos previos, exhibe un tono de marcada ligereza (notorio al abordar la presión social que sufre a raíz de que Mysterio desvelara su identidad, situación que le lleva a pedir un hechizo que sale mal), tratamiento que no supone que no haya un lado dramático. Este enlaza con la esencia reconocible del proceso del personaje, como señalan cierto hecho fatal y las decisiones que conducen al crecimiento interno así como lo manifiestan. El sustrato entraña interés, al igual que lo que el cierre y sus aires de reinicio dicen acerca de la próxima trilogía. De la narración también atraen el vínculo con Mary Jane, la posición del Doctor Strange, el relieve de la alianza insólita y temas como la piedad hacia los villanos y la redención.