Serrat dará otro concierto en Zaragoza tras agotar las localidades en 48 horas

Joan Manuel Serrat dará un segundo concierto en Zaragoza después de que el primero que se anunció, previsto para el 12 de octubre en el pabellón Príncipe Felipe, agotara las entradas en apenas 48 horas, según la organización.

La nueva cita para 'El vicio de cantar', una gira que está anunciada como la de su despedida, será al día siguiente, el 13.

A estas horas la promotora aún no ha anunciado en qué momento se pondrán a la venta las entradas para este nuevo espectáculo.

Esta fecha se añade a otras ya anunciadas que llevarán al popular cantautor por media España, América Latina y hasta Nueva York, donde arrancará los conciertos en abril.

Otras fechas anunciadas son: Murcia (8 junio, Plaza de Toros), Bilbao (11 junio, Palacio Euskalduna), Valencia (Plaza de Toros, 30 junio), Alicante (3 agosto, Plaza de Toros), Pamplona (17 septiembre, Navarra Arena) y Granada (23 septiembre, Plaza de Toros).

Serrat, cantautor, poeta y compositor, anunció recientemente esta gira de despedida. El objetivo es "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

"He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", explicó el cantante, de 77 años, autor de canciones tan conocidas como 'Mediterráneo', 'Penélope' o 'El titiritero'.