Lolita Flores se plantea una gira especial de conciertos por España el próximo año

Lolita Flores, muy presente en la televisión, el cine y las tablas españolas, podría volver a dar rienda suelta a su faceta como cantante en España con una gira especial en 2022, tras años sin ofrecer conciertos en su país por lo que ella define como "un arrebato".

"Quizá para el año que viene me plantee hacer una gira especial" por España, "no sé si será de despedida o no", anunció Lolita en una entrevista con Efe en Santo Domingo, donde dará un recital el próximo domingo.

La intérprete lleva años sin cantar en España por un "arrebato" que tuvo con la industria musical y que la apartó voluntariamente de los escenarios, con excepción de algunas colaboraciones puntuales, por ejemplo con su hermana Rosario Flores.

Fue en una época en la que "me empezaron a dar obras de teatro. En aquel momento fue un arrebato un poco por mi temperamento y dije 'voy a dejar de cantar por un tiempo en España', pero he seguido viniendo a América y he seguido cantando. La música no la he dejado porque los músicos es imposible que la dejemos", añadió.

El recital del próximo domingo en la capital dominicana es el cierre a una gira de doce días, parte del tour "Todo de mí" que, previamente, la ha llevado a San Juan de Puerto Rico y a Miami, Estados Unidos.

Un espectáculo para el que la artista tiene preparada "alguna sorpresa" además de sus éxitos de siempre, como "No renunciaré", "Sarandonga", "Amor, amor" y "Estúpido" y en el que también hará un pequeño homenaje a su madre, Lola Flores; a su padre, Antonio "El Pescaílla", y a su hermano, Antonio Flores, según avanzó.