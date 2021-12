La ‘Carmen’ radical y libre, que soñaron Gades y Saura, baila en el Principal

La Compañía Antonio Gades, patrocinada por el Ayuntamiento de Getafe y fundada en 2005, fue definida como “una de las mejores compañías de danza contemporánea del mundo” por el director del Patronato de Artes Escénicas José María Turmo. Desde el jueves hasta el domingo, la formación “privada y casi casi familiar”, según su directora Eugenia Eiriz, viuda de Antonio Gades (1936-2004), ofrece el espectáculo ‘Carmen’, en el teatro Principal. Es una versión de la obra de Próspero Merimée, a la que puso música Georges Bizet, que narra la historia de una mujer de armas tomar en el contexto de una Andalucía y una España románticas y llena de tópicos.

El primer montaje se preparó, se ensayó y se estrenó en París en el Théâtre de París en 1983, y fue llevado luego al cine por Carlos Saura con escenografías suyas. Un Antonio Gades, pletórico, bailó y creó las coreografías. Eugenia Eiriz añadió otro matiz: “Esta obra fue determinante para la evolución de la danza flamenca por la combinación de música culta y música flamenca en vivo”. El propio Gades había dicho: “Yo quería poner la música en la que se había inspirado Bizet, poner la original del pueblo, para que se viera que una guitarra y un cantaor pueden tener tanta fuerza o más, en determinados momentos, que una respuesta con cien profesores”.

Con Eiriz, que asume la dirección global de la compañía, estuvieron la actriz María Esteve, presidenta de la Fundación Gades, y la directora artística Stella Arauzo, que trabajó con el bailarín desde 1981 y recuerda cómo se gestó la obra, las aportaciones de Saura, “y la energía y magnificencia de Gades, su filosofía, que mezclaba la ética y la estética”, apuntó. Confesó que de haber sabido que algún día tendría que asumir una parte del legado de Gades le hubiera prestado más atención; ella es la responsable de transmitir a las nuevas generaciones la fuerza y la austeridad del bailador, “y ellos responden con generosidad e ingenuidad”, apuntó. Stella Arauzo fue algo más allá: “Nos encanta estar en Zaragoza. Esta es una tierra de grandes escritores y artistas, y eso lo hemos notado nada más entrar en el Teatro Principal”.

María Esteve recordó que ella había crecido con ‘Carmen’ de fondo, obra que forma parte de la trilogía flamenca que rodó Saura con ‘El amor brujo’ y ‘Bodas de sangre’. “Estamos entusiasmados por estar en Zaragoza. Hacemos una representación fiel de la obra de Gades, que creó una pieza para entendidos, neófitos, e incluso para todos aquellos que ni sabían que les gustaba la danza. Verán una función con con la misma elegancia, luz y la pintura del momento que le dio Gades, que creía que todo el mundo tenía el derecho a bailar. En ‘Carmen’ se va a recuperar la obra de un maestro que queremos recuperar" y, dijo, forma parte de estos maestros que con su mirada y sus obras "nos permite saber a dónde vamos y de dónde venimos. Es un verdadero regalo para nosotros”, dijo María Esteve, y subrayó que las tres mujeres, pilotando la nave de la compañía contra viento y marea, se sienten como si estuvieran en la proa del Titanic.

Eugenia Eiriz recordó el carácter cinematográfico de la pieza, sobre todo en las transiciones, y Stella Arauzo valoró la experiencia de trabajar con Antonio Gades e indicó que algunos miembros del equipo, como el guitarrista Antonio Solera, están a punto de cumplir 50 años en un colectivo integrado por 28 personas, entre bailarines, cantaores y músicos.

¿Es ‘Carmen’ una pieza feminista, vinculada al empoderamiento de la mujer? “Ahí sí que no se ha hecho nuevo. No era necesario. Somos fieles al proyecto y eso ya lo contempló Gades. Creyó en la dignidad de la mujer”, dijo María Esteve. “‘Carmen’ es la historia de una luchadora, de una mujer libre y valiente. Antonio Gades era un enamorado de la mujer, con todo lo que eso significa. Defendió su valentía, su condición de luchadora, su visceralidad y su radicalidad, su sensualidad y su sexualidad, su conciencia de clase y su libertad, y cuando no podía lograr lo que deseaba optó por la muerte”, dijo Stella Arauzo; la directora artística, que reemplazó a Cristina Hoyos como Carmen a partir de 1988, recordó otros montajes de Gades como ‘Bodas de sangre’ y ‘Fuenteovejuna’ en la misma dirección.

En el reparto, los principales papeles los asumen Esmeralda Manzanas (Carmen), Álvaro Madrid (Don José), Torero (Jairo Rodríguez) y Miguel Ángel Rojas (Marido). La función, de 90 minutos, se representa de jueves a sábado a las 20.00, y el domingo se despedirá a las 19.00.