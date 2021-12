Dónde comprar las entradas del concierto de Pablo Alborán en Zaragoza

Pablo Alborán continúa su idilio con Zaragoza y con el éxito en general. La gira que plantea el joven artista malagueño para el próximo año es en formato íntimo, circunscrita a teatros y auditorios de toda España; comenzará a finales de febrero en Roquetas de Mar y acabará en junio con dos noches (quizá luego sean algunas más) en su ciudad, Málaga, para completar dos docenas de veladas en directo.

Como todo lo que tiene que ver con él, ya sea lanzamientos discográficos, firmas, programas televisivos o directos, la expectación es instantánea y rompe barreras generacionales. Su quinto álbum de estudio, ‘Vértigo’, apareció el año pasado, pero la incidencia de la pandemia no le ha permitido mostrarlo en vivo como hubiese deseado. De todos modos, Alborán se ha mantenido en el candelero gracias a su papel de juez y ‘coach’ en la tercera temporada de ‘La Voz’ en Antena 3.

Dónde comprar las entradas de Pablo Alborán en Zaragoza y sus precios

Sus próximos conciertos en Zaragoza serán el miércoles 27 y jueves 28 de abril de 2022, ambos días a las 21.00. Las entradas salieron a la venta en Ibercaja este martes 14 de diciembre, y la primera fecha ya está en lleno técnico. Para la segunda quedan todavía muchas entradas, tanto en platea como en anfiteatro, con precios que oscilan entre los 38 y 65 euros.

Pablo Alborán, una década de éxitos

Alborán saltó a la palestra del pop nacional a los 22 años en 2011 con su debut homónimo, arropado por dos artistas andaluzas de postín como Diana Navarro (también malagueña) y Estrella Morente. En 2012 llegó ‘Tanto’ y en 2014 ‘Terral’, con los que ya conquistó el mercado de América Latina, rendido desde entonces a sus composiciones.

En 2017 llegó ‘Prometo’, predecesor de este ‘Vértigo’ que le lleva ahora por los escenarios. No obstante, el artista ya ha prometido que no dejará de lado sus canciones más emblemáticas en la nueva gira, y plantea incluso probar algún tema inédito. Es de esperar, por tanto, que suenen 'Solamente Tú', ‘Te he echado de menos’, ‘Miedo’, ‘Quién’, ‘Saturno’ o 'No vaya a ser', entre otras.