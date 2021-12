La Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón ha emitido esta mañana una resolución por la que ordena paralizar el derribo del convento zaragozano de Santa Inés, o de Santa María del Pilar, por un plazo máximo de dos meses. En ese tiempo se estudiará detenidamente el proyecto que tiene previsto allí la constructora Valle de Bielsa, S. L. y el futuro del edificio: si se conserva, como reclaman historiadores del arte y asociaciones como Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio) o no. Fuentes del Departamento de Educación, Cultura y Deporte confirmaron este lunes que Apudepa solicitó el pasado jueves que se incoara un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural para el antiguo convento, que se recabó información el mismo viernes y que esta mañana se ha emitido la resolución, que da un plazo máximo de dos meses para estudiar la situación y tomar una decisión. El convento no estaba catalogado ni contaba con ningún tipo de protección legal, y por eso el Ayuntamiento concedió a la constructora la pertinente licencia de derribo. De momento, según fuentes municipales, no se ha presentado ni proyecto básico ni proyecto de ejecución, por lo que se desconocen los planes concretos de la constructora para el terreno.

La construcción fue diseñada a principios de los años 60 del siglo pasado por el arquitecto Francisco Coello de Portugal y Acuña (Jaén, 1926-Madrid, 2013), fraile dominico cuya obra está repartida por todo el mundo: España, Reino Unido, Venezuela, Puerto Rico, Angola, Camerún, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán… Coello de Portugal y Acuña fue pionero en la introducción en tierras aragonesas del moderno lenguaje arquitectónico de posguerra liderado por Le Corbusier y caracterizado por el uso masivo de hormigón y la predilección por espacios diáfanos y formas depuradas. La calidad arquitectónica del proyecto zaragozano le hizo acreedor del Trofeo Ricardo Magdalena en 1965 como mejor obra de 1964 en la modalidad de 'edificios privados'.

Según la ficha elaborada por la Fundación Docomomo Ibérico, se trata del "primer monasterio de Coello de Portugal y el arquetipo de sus futuras realizaciones. Presenta una tipología heredera del cenobio dominico, donde la dimensión y proporción de los tres volúmenes que lo definen acusan su contenido (...) La sensibilidad y el rigor en la elección de los materiales enfatiza y tensiona la composición del conjunto en un brillante ejercicio de racionalidad constructiva".