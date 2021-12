El Grand Prix vuelve en 2022 pero sin su icono, sin la vaquilla

El Grand Prix del verano volverá en 2022 pero con un nuevo formato, que suprimirá uno de sus grandes iconos, la prueba de la vaquilla. Ramón García, histórico presentador, pactó recientemente con el ‘streamer’ Ibai Llanos la vuelta del programa, aunque ambos adelantaron que sería “más moderno”.

"Si dos de Bilbao no somos capaces de hacer estas cosas, ¿quién lo va a hacer?", le comentó hace un par de semanas García a Llanos, en el directo en twitch en el que anunciaron que retransmitirían juntos las campanadas. “Lo estudiamos, lo transformamos, aunque manteniendo retos como los troncos locos o los bolos”, añadió después García, sobre un posible regreso del programa que horas después fue confirmado en las redes sociales.

“Por fin el sueño se ha hecho realidad. El Gran Prix vuelve en 2022 con Ramón García e Ibai Llanos. Esto va a ser espectacular”, publicó la cuenta oficial del programa en su cuenta de Twitter, que días más tarde, este mismo domingo, adelantó las primeras novedades del programa, entre ellas la que ha levantado mayor revuelo.

¡Ramón García adelanta las primeras novedades del #GrandPrix2022!



"En el Grand Prix 2022 tener la vaquilla es complicado por el maltrato animal. Pero al final lo importante es el formato completo. Se puede hacer un Grand Prix sin vaquilla, pero sería un concurso más de pruebas”, escribió el propio Ramón García, recordando que no depende de él.

Las críticas de los aficionados taurinos -y de los románticos que no quieren que el programa pierda su esencia- no se hicieron esperar, y desde la cuenta oficial del Grand Prix quisieron aclarar que, en su primera edición, los concursos tampoco incluyeron la prueba de la vaquilla, explicación que no termina de contentar a todos.

Twitter se ha llenado de comentarios de personas que no entienden que el primer torneo entre pueblos de España, estrenado en 1995, se desnaturalice prescindiendo de su prueba más característica. Y es que, si el Grand Prix pierde la vaquilla, perderá también el icono de su logo y esa rima fácil que siempre se hacía a la entrada de la res a la plaza del plató.

Ni Ramón García ni Ibai Llanos podrán exclamar: “¡Albertita, la vaca que cuando se enfada grita!” o “¡Claudina, una vaquita muy fina”. El programa del abuelo y del niño, que será retransmitido en Twitch, ya no reirá con los revolcones de los más ‘valientes’ de cada pueblo.