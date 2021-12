Amaral, Castán, Calero y Angulo, galardonados en la VII edición de los Premios 'Artes & Letras'

"Nos sentimos abrumados y felices por tan inesperado reconocimiento. Coincide con los días previos de nuestro concierto en Zaragoza y queremos estar a la altura de este galardón. Sentimos que tan solo hemos hecho ocho discos y nos quedan muchísimas cosas por aprender y muchas canciones por escribir. Sin duda este premio nos impulsa. Lo trataremos de devolver haciendo la música mas verdadera que podamos", dicen Eva Amaral y Juan Aguirre, el dúo Amaral, tras saber que el jurado de los VII premios ‘Artes & Letras’ de HERALDO les había concedido el Premio Especial.

El premio de Literatura ha ido a parar a Carlos Castán. Dice desde México: "Este galardón supone un grandísimo honor y una satisfacción muy íntima, en primer lugar por tratarse de un reconocimiento que proviene de mi tierra, y además porque ‘Artes & Letras’ es un suplemento que venía leyendo con avidez desde mi juventud, desde mucho antes de haber publicado nada. A lo largo de todo este tiempo he tenido el gusto de colaborar en él, y ha venido siendo una compañía y una referencia ineludibles".

El galardón de Literatura Infantil y Juvenil ha recaído en Itziar y Jorge Miranda y Nacho Rubio por sus vidas de mujeres y su nueva serie basada en los temas de la Agenda 2030 para Edelvives. "Artes & Letras’ siempre ha sido para nosotros un referente inspirador, un lugar para soñar y que nos hacía pensar y reflexionar. Así que el premio es un subidón de alegría y también de responsabilidad, ya que nos lo dan por dos colecciones que nos han sacudido y nos han hecho darnos cuenta de que igual no podemos cambiar el mundo pero sí el pedacito en el que nos ha tocado vivir".

Ilusión, sorpresa y orgullo

El artista Ricardo Calero, que se maneja en la escultura, la instalación, el dibujo y la fotografía, es el ganador de Artes Plásticas en el año del 275 aniversario de Goya, al que le ha rendido homenaje en la Lonja, en Territorio Goya y su propio estudio, que está en Fuendetodos. "Me hace mucha ilusión y me coge en un momento de mucha agitación", decía.

El premio de Artes Escénicas, Circo y Danza ha ido a parar a Encarna Corrales y a todo el equipo de Zaragoza Improvisa. Dicen: "Es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo, a la lucha y al amor incondicional que sentimos todo el equipo hacia la improvisación teatral como disciplina dentro de las artes escénicas. Es una sorpresa inesperada, un empuje más, un chute de energía. Se vuelve, a subrayar de que detrás de una gran idea hay un equipo y luego hay un gran resultado".

El premio de la Música lo recibe David Angulo, que se ha multiplicado en el ‘Oregón’, en el cine, en el teatro y ha publicado un nuevo disco. "Es una gran alegría y un gran honor recibir este premio y el reconocimiento del maravilloso equipo de ‘Artes & Letras’, una de las voces de la cultura de nuestra tierra. Un dulce premio que quiero compartir con toda la buena gente que me rodea en mi vida y que hace mejor mi música, en fondo y forma".

El hiperactivo Gaizka Urresti es el ganador del premio de Cine. «Me parece muy bonito porque es un reconocimiento de la cultura de Aragón con el que yo me siento identificado y ha sido donde yo he podido desarrollarme más como creador que como productor». Juan Domínguez Lasierra, exjefe de Cultura de HERALDO, logra la distinción de Divulgación Cultural: «Un premio como este, con mi mucha veteranía, representa un fogonazo de vitalidad. Todavía tengo algo que decir, aunque mi impresión sea la de que ya lo he dicho todo. Si lo que hago ahora merece algún tipo de reconocimiento, el fogonazo emociona. Me permite pensar que aún puedo seguir de algún modo en la brecha. Es un honor».

Xordica, que acaba de publicar al premio Nacional de Narrativa Xesús Fraga, ha merecido una distinción nueva, Promoción de las Letras: «Supone una gran alegría, por supuesto, y el reconocimiento a todo el trabajo que con inmenso esfuerzo y cariño hemos puesto en cada uno de los libros que hemos publicado a lo largo de estos casi 28 años», dice su editor Chusé Raúl Usón. Y el premio de Fotografía ha recaído en Miguel Sebastián por su trabajo sobre Buñuel. "Este importante premio tiene para mí ese sentido de llegada, de conexión y de enorme agradecimiento. Me empuja a seguir mirando ese imaginario, a construirlo, y a darle forma con imágenes, siquiera con más fervor".

El jurado lo formaron Eva Cosculluela, gestora cultural y reseñista de libros en ‘Artes & Letras’, ‘ABC Cultural’ y otros medios; el periodista musical y de la serie 'Aragón es Extraordinario' Pablo Ferrer, de HERALDO; el escritor y bibliófilo José Luis Melero Rivas; el responsable del área de Cultura de HERALDO, Santiago Paniagua; el escritor y gestor cultural Fernando Sanmartín; la crítico de arte de HERALDO, Desirée Orús, y el coordinador de ‘Artes & Letras’, Antón Castro. La entrega de premios tendrá lugar el lunes 20 de diciembre, a partir de las 18.30, en la sala Luis Galve, será conducida por Victoria Martínez y actuarán el dúo Moreno Gistaín, Ariadna Redondo y David Angulo.