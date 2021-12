Un ‘Mesías’ venido arriba

Totalmente venido arriba, el coro atacó ‘Surely he hath borne our griefs…’ y luegó proclamó con solvencia ‘And with his stripes we are healed’. La agrupación resuelta, matizada y expresiva fue desgranando los diferentes números corales de ‘El Mesías’, de G. F. Händel, con momentos especialmente brillantes como esa entrada a capela en ‘Since by man came death’, donde se beneficiaron de la proverbial acústica de la sala Mozart. El Coro Francesc Valls, ajustado, empastado, disciplinado, preciso y bien medido, cuajó una interpretación muy destacable del mítico ‘Hallelujah’ con esas trompetas jalonando la línea de canto.

La Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Paul Agnew jugó un buen papel, en general, en esta versión de ‘El Mesías’ de dos horas de duración, aunque esos arcos de los primeros violines estuvieron algo escasos de ambición en su exposición del tema fugado del ‘Amen’ final.

FRANZ SCHUBERT FILHARMONIA **** Programa: El Mesías, HWV 56’, de Georg F. Händel. Cantantes: Eugenia Boix, soprano; Marta Infante, mezzosoprano; Albert Casals, tenor; y Elías Arranz, barítono. Coro Francesc Valls. Director: Paul Agnew. Ciclo Temporada de Grandes Conciertos Auditorio Filarmónico. Auditorio de Zaragoza, 9 de diciembre de 2021.

El barítono Elías Arranz, aprovechó su momento estelar en ‘The trumpet shall sound’, donde lució timbre rotundo y bien dotado de armónicos, en su voz flexible y suficientemente ágil como para enredarse en un diálogo melódico con la trompeta. Un instrumento que recreó bien los correspondientes ornamentos y grupetos de esta pieza. Así mismo, el tenor Albert Casals comenzó repartiendo voz generosamente en el aire ‘Ev’ry valley shall be exalted’, donde mostró buen sentido para el canto ligado y sacó adelante la coloratura con agilidad y precisión.

Eugenia Boix, a quien hace unos días escuchamos en zarzuela barroca, sacó adelante con agilidad moderada piezas como ‘Rejoice greatly, O daughter…’, y en ‘I know that my redeemer liveth’, lució su hermoso timbre aunque estuvo algo tímida en la expresión.

Y muy buen trabajo de Marta Infante, con graves aterciopelados de contralto y dicción clara en todos sus números.