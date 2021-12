Stoyan Paskov: “Cuando toco la guitarra me siento en otro mundo, es como soñar despierto”

Quien ha tenido la suerte de ver actuar en directo al guitarrista Stoyan Paskov sabe que su conexión con la música y con este instrumento son algo especial. El pasado martes, 7 de diciembre, el músico nacido en Bulgaria hace 19 años -aunque residente en Zaragoza desde que era un bebé con tan solo unos meses- lograba convertirse en ganador del prestigioso premio Intercentros Melómano en la categoría de Grado Superior.

Con este galardón, Paskov, que representaba al Conservatorio Superior de Música de Aragón, no solo se convertía en el primer músico en la historia del certamen en conquistar sus dos modalidades -ya que también obtuvo el primer premio de Grado Profesional en la edición 2019-, sino que lo hacía, por primera vez, con una guitarra española.

Las audiciones se desarrollaban del 4 al 7 de diciembre en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en concreto en la sala de Cámara. “Me siento increíble, estoy en una nube todavía, No me lo creo”, admite el joven. El joven lleva concurriendo a la prueba desde el año 2016, una prueba en la que se elige a los mejores estudiantes de música de cada Comunidad Autónoma por lo que, el simple hecho de estar allí ya es “un auténtico regalo”.

Durante las tres intervenciones que protagonizó, entre su repertorio contó con temas clásicos como La sonata para guitarra de Antonio José, obras de Bach y Mario Castelnuovo-Tedesco, entre otros.

Stoyan Paskov vive la guitarra como parte de un sueño. Heraldo

“Si me dedico a la música es, en parte, gracias a mi madre. Siempre me ponía música clásica cuando era muy pequeño”, rememora. Además, fue ella quien, cuando Stoyan tenía 6 años, le dijo que eligiera el instrumento que quisiera para aprenderlo durante los veranos, en Sofia, Bulgaria. “Elegí el piano, pero me dijo que tenía que optar por algo que pudiera transportar”, recuerda, entre risas.

Así, con 8 años, llegó a la guitarra española de la mano de su profesor Stefan Vladimirov. “Solo recibía clases durante el verano. Los inicios siempre son complicados pues las cosas nunca suenan como te gustaría, pero este mes cada vez se me hacía más corto”, reconoce. Quizás por eso, con 12 años, decidió prepararse la prueba de acceso al conservatorio. Aquello le cambió la vida por completo.

Siempre ha sido un músico que apuntaba maneras, de hecho, hace años que en sus círculos se le conoce como Stoyan de Lucía, nombre que utiliza en Instagram en honor a uno de sus mayores referentes en el mundo de la música. “Para mí, Paco de Lucía es el mejor guitarrista de todos los tiempos. Sé que estoy a años luz de su trabajo, pero es, junto a Anders Clemens -su actual profesor- y a Vicente Amigo, uno de mis mayores ídolos”, afirma el joven.

Si hay algo que caracteriza al músico es su puesta en escena. Cuando coge la guitarra, de repente, lo que hay alrededor desaparece, y genera una atmósfera muy especial. “No lo sé explicar, pero cuando toco la guitarra me siento en otro mundo, es como soñar despierto”, admite.

Y esto de soñar despierto es algo que espera poder hacer el resto de su vida. Un objetivo al que este premio le acerca un poco más pues, entre otras cosas, el galardón incluye formar parte de una gira de conciertos con la Orquesta Sinfónica RTVE, varias citas en el extranjero gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y participar en el Festival Internacional de Música y Danza ‘Ciudad de Úbeda’. Asimismo, Stoyan podrá realizar una grabación para Radio Nacional de España: “Aún lo estoy asimilando, pero sé que es lo que quiero. Este es mi sueño, recorrer el mundo con mi guitarra y hacer feliz a la gente”.

Un premio que abre muchas puertas

Y este es precisamente el objetivo con el que nace el certamen Intercentros Melómano hace dos décadas, facilitar el camino a los jóvenes estudiantes de música de España en uno de sus momentos más difíciles a nivel profesional: cuando abandonan los centros de formación y conservatorios. “Lo de Stoyan es algo insólito en nuestros 20 años de certamen, pero siempre he pensado que iba a llegar lejos, tiene algo especial”, admite Susana Castro, coordinadora del certamen.

También sorprendió que ganase con este instrumento, en una prueba que admite cualquier especialidad instrumental admitida en el currículo del conservatorio, incluido el canto. “En unos meses, Stoyan debutará con la Orquesta Sinfónica de RTVE, un premio que está considerado el más importante de España para los jóvenes estudiantes de música”, destaca.

Y una cita que, año tras año, cuenta con varios participantes de Aragón como el grupo de flautas del Conservatorio Profesional de Música de Huesca o el aula de percusión del Conservatorio Profesional de Zaragoza entre los más fieles. Además, este año se colaba otro aragonés en la final, en este caso en la categoría de Grado Profesional. Se trata de Víctor Luis Sapiña Lasobras, percusión del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.