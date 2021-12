Las aragonesas Cardiel y Puértolas ganan los premios a las mejores piezas de la Feria de Artesanía

Las artesanas aragonesas Carmela Cardiel, primera, y Loli Puértolas, segunda, han sido galardonadas con los premios de las mejores piezas del año de la 28 edición de la Feria de Artesanía de Navidad que se celebra en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza.

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, ha entregado estos premios anuales de artesanía que reconocen la mejor pieza artesana y el mejor stand de la feria, informa en nota de prensa la Asociación de Artesanos de Aragón.

Este año se han presentado 21 candidatos, y el primer premio ha recaído en Carmela Cardiel por la obra “Estratos”, una pieza de joyería inspirada en los estratos de la naturaleza, y decorada con piedra facetada de Calatorao.

El segundo premio ha recaído en Loli Puértolas, del taller “Bendito Momento”, que ha presentado una joya realizada en cerámica y plata que habla de los nidos y la protección.

El premio al mejor stand ha sido para el taller sevillano "Papeles para sentir".

Arturo Aliaga ha agradecido a la Asociación de Artesanos “el mantener viva la feria. La artesanía cada vez tiene más peso en nuestro patrimonio cultural, es un producto único en el que se pone el alma”, a la vez que ha destacado las "esperanzadoras" cifras de asistencia a esta edición todavía marcada por la crisis sanitaria de la covid.

También ha desvelado que la Asociación de Artesanos de Aragón tiene el presupuesto del año 2022 asegurado, “el 30 lo aprobaremos en las Cortes”.

Por su parte, la presidenta de los Artesanos de Aragón, Susana Martín, ha reivindicado "el poder hacer cosas, así como el haber recibido muchísimo público que no conocía la feria. Gente que quieren ver cosas nuevas, diferentes.

“Los artesanos seguimos trabajando con ilusión, oficio y creatividad, pero no nos da miedo aprender nuevas tecnologías”, ha señalado.

“Va viniendo gente que nos va apreciando. Como gestora de la Asociación de Artesanos de Aragón tengo la obligación de insistir en ese discurso: trabajo original, oficio, producto de cercanía. Si yo vendo, dejaré el dinero en la tienda del vecino. Que no se olviden de nosotros. Si no hay un buen artesano que conserve los oficios, esos se pierden, pero las necesidades no", ha comentado.

"Tenemos un socio que hace clavicémbalos. Si nadie los hace, se acabarán los conciertos. Hace falta relevo generacional, educación y clientes. Para nosotros esta feria es en la que dignificamos el oficio y recibimos encargo que nos hacen seguir adelante el resto de los meses", ha concluido.

La Feria de Artesanía, que se prolongará hasta el próximo domingo, 12 de diciembre, ha colgado en varios momentos del puente festivo el cartel completo al llegar al aforo máximo de 450 personas y más de 11.000 personas hasta el momento.