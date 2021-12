Solans y la banda de Arrazola, blues del bueno

Acumulan muchas horas de vuelo en conciertos, estudios de grabación y locales de ensayo, como músicos y también como docentes. Silvia Solans & Arrazola Blues Band son, sin lugar a dudas, lo que en el mundo del márquetin llaman un ‘win win’. Vamos, un éxito asegurado. Para comprobarlo, basta con acercarse el viernes (21.00) al concierto que ofrecerán en el Rock & Blues Café de Zaragoza (entrada libre).

La cantante barbastrense Silvia Solans posee una voz privilegiada y defiende con solvencia cualquier canción que se le ponga por delante, especialmente si hablamos de soul, rock & roll, R&B o blues. Hoy se sube al escenario con una banda de lujo, la Arrazola Blues Band, compuesta por José Luis Arrazola (guitarra), Satur Rodríguez (bajo), Richi Martínez (teclados, voz) y Quique Casanova (batería).

«Es una formación de blues, principalmente, pero como no es un género cerrado sino que ha dado lugar y pie a más estilos, no nos cerramos en banda. Parte de su encanto es que de allí viene todo –explica Solans–. Tocamos desde cosas más viejunas a más modernas. Por ejemplo, temas de Sam Cooke, Steve Wonder, Tina Turner, Beth Hart, Imelda May o Amy Winehouse. A este espéctáculo lo llamamos ‘Blues en blanco y negro’ porque al final no me limito a cantar canciones de voces esencialmente negras».

El último concierto de Silvia Solans & Arrazola Blues Band en Zaragoza tuvo lugar el pasado abril en el Centro Cívico Delicias, «dentro de un ciclo de vermús musicales que organiza Toño Berzal, de Lunallena Producciones. También actuamos en Remolinos y en el Festival de los Castillos, en Alfajarín, el pasado verano», rememora.

Tocar en casa

Solans llega con muchas ganas al Rock & Blues Café, al igual que el resto de miembros de la Arrazola Blues Band. «El Rock & Blues es un poco la casa de todos. Hace mucho que no toco allí y esperamos este concierto con bastante alegría porque al final el ambiente que se monta es una gozada. Es estar en casa. El nivel musical que tiene me encanta porque combina música de Zaragoza y de Aragón con artistas nacionales e internacionales», comenta la cantante.

Desde hace más de un año y medio, la pandemia ha frenado el ritmo de conciertos. Pese a ello, Solans se muestra optimista. «En verano de 2020 ya pude hacer algún bolo. Desde entonces, poco a poco, han ido aumentando las actuaciones. Tengo tres formaciones (con Arrazola Blues Band, con David Mas y con Chabi Benedé) de versiones en activo ahora mismo y la verdad es que, al final, con una o con otra, van saliendo fechas».

Sin embargo, reconoce que se echan de menos más conciertos, tanto propios como ajenos. «Antes de la pandemia, Zaragoza era una ciudad con una vida cultural inabarcable. Era una barbaridad. No llegabas a todos los conciertos que querías porque en cada sala había algo interesante. Notas la energía y las ganas del público de absorber todo lo que pasa en el escenario porque nos echamos de menos los unos a los otros –subraya–. En el último concierto que hice con David Mas en La Ley Seca casi lloro, de verdad, al ver ahí toda esa reunión que supone la música».

Actualmente, la artista barbastrense está explorando una faceta como compositora de sus propias canciones. «Estoy en ello –confiesa–. Lo llevo diciendo mucho tiempo, pero la verdad es que con el trabajo –también es profesora de canto–, unas cosas y otras te acabas liando. En el proceso creativo no hay un fin. Siempre se dice que las canciones se abandonan, no se acaban.