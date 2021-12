Martta García Ramo, pintora: "Cuando viajo por ciudades casi siempre voy mirando al suelo"

Lo suyo con los pasos de cebra es una verdadera obsesión...

Creo que son lugares en los que pasan muchas cosas y se cruzan muchas vidas. Represento esos pasos de cebra en cuadros que invitan a ser examinados, que hacen plantearnos nuestra manera de vernos y de ver el mundo.

En los lienzos también hay muchas figuras vacías. ¿Qué son esas siluetas sin rellenar?

Suele decirse que "somos lo que comemos" y yo creo que también "somos lo que vemos". En estos cuadros, ¿a quién ves? ¿A las personas que están pintadas o a las que no lo están? ¿Cómo las imaginas? Las líneas rectas no dan información, pero el resto sí, los pequeños giros son los que dan vida a los personajes.

Esta misma semana ha enviado cuadros a Atenas y San Francisco. ¿Por qué funcionan tan bien estas estampas por todo el mundo?

Este año he tenido la suerte de vender al Líbano, Israel, Bombay, Holanda... Creo que es una pintura agradable, sencilla de ver, y hasta cierto punto original en su tratamiento del espacio urbano. Hay muchas ciudades pintadas, pero pocos autores ponen el foco en los pasos de cebra.

El cuádruple cruce de Shibuya, en Tokio, debe ser su lugar soñado.

Creo que lloré la primera vez que estuve allí. Fui con unos amigos e hice miles de fotos. Cuando viajo por ciudades casi siempre voy mirando al suelo. Busco y documento pasos de cebra, aunque hay muchos que no los hacen con rayas sino solo con dos líneas laterales pintadas y nada más.

¿Cómo son los cruces de Zaragoza?

Hay algunos muy ‘retratables’ en César Augusto y, sobre todo, le tengo muchas ganas al que está enfrente del museo Pablo Serrano, con el paseo tan ancho y ese gran mirador. Yo necesito que #sean pasos largos, con profundidad, y en Zaragoza abundan las calles estrechas y hay muchos árboles que los tapan.

Echaría de menos salir a la calle durante la cuarentena...

Trasladé mi estudio a mi casa y aproveché para pintar un montón. Eché de menos la calle y, sobre todo, viajar, que es una de mis pasiones. Me encantan los lugares exóticos y sin gente para desconectar. Este mes tenía previsto un viaje a Uganda, pero -claro- tal y como está la pandemia no va a poder ser.

Está introduciendo cada vez más color en su obra. ¿También es cosa de la pandemia?

Durante el confinamiento sentí la necesidad de meter color. También pensé en que el espectador merecía cosas vivas, color, movimiento... Nunca había tenido amarillos ni rosas en mi paleta y, aunque sea en pequeña proporción, cada vez tiro más a esa sensación de frescura, de alegría y de fiesta.

¿Qué otras aficiones tiene al margen de pintar y pintar?

Soy muy hormiguita. Si quieres resultado no se puede hacer otra cosa que no sea trabajar. También mantener activa la web y las redes porque trabajo con galerías ‘on line’ para procurar visibilización fuera. Pero yo no tengo estudios de Bellas Artes sino de Ingeniería Electrónica.

¡Ostras! ¿Y de dónde viene su interés por la pintura?

La pintura siempre había sido un ‘hobby’ y fue tras ver una exposición de Eduardo Lozano cuando me dije que quería profundizar y seguir este camino.

Lozano es maestro de muchos de los artistas con los que ahora comparte la Sala i_10 en el Centro Joaquín Roncal.

Emma Gómara, Remy, Rosa Balaguer, Víctor Pastor... Todos hemos pasado por su taller y nuestros estilos no se parecen en nada. Ha quedado una exposición muy visual y muy atractiva.

¿Cómo va a celebrar la Navidad?

Uy, ahí me pilla... Odio la Navidad. Si pudiese desaparecería del mapa. Suelo aprovechar para irme a lugares donde no se celebra.

Vaya Grinch está usted hecha...

No hay un motivo en concreto, pero me parece un despropósito esta forma tan excesivamente consumista de celebrarla.