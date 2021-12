Homenaje a John Lennon y The Beatles, en La Casa del Loco

El pasado año no pudo conmemorarse el 40 aniversario de la muerte de John Lennon con un buen concierto en La Casa del Loco, pero hoy (21.00) la sala zaragozana se desquita con un homenaje a Lennon y The Beatles a cargo de Nowhere Beat, una banda local de versiones del cuarteto de Liverpool que compartirá escenario con músicos como Gabriel Sopeña, Sara Gale, Chabi Benedé, Ivan Notivol y Chema Fernández.

Durante varios años, Nowhere Beat ha sido elegida para reinterpretar el famoso concierto de la azotea de The Beatles en el tejado del Centro Musical Las Armas de Zaragoza. La banda está formada por Javier Lanzarote (guitarra, voz), Ricardo Pérez (guitarra, voz), Nacho Hernández (bajo, voz) y

Luisma Gracia (batería).

Hoy también se puede disfrutar en La Lata de Bombillas del segundo concierto (con todas las entradas vendidas) del dúo zaragozano Modelo (21.00). Y ojo con el huracán de mañana, de nuevo en La Casa del Loco, con La Perra Blanco, una Amy Winehouse rockabilly que toca la guitarra al estilo de Brian Setzer.