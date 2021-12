Jhay Cortez: "Mi meta siempre fue ser cantante, y ahora lo conseguí"

Jhay Cortez se consolida con su segundo disco 'Timelezz', como una de las estrellas de la música latina tras sus años de trabajo entre bastidores moldeando el reguetón a través de la producción. "Mi meta siempre fue ser cantante, y ahora lo conseguí", señala a EFE el puertorriqueño.

"Siempre tuve claro que quería ser artista, pero necesitaba ganar dinero y tener tiempo para saber qué color quería darle a mi carrera, a mi voz, saber hacia dónde me quería dirigir. Asimismo, necesitaba tener conexión con gente de la industria, por eso me metí en la producción, y me ayudó mucho a crecer como artista y ver errores que podía haber cometido, por eso esperé antes de lanzarme de lleno a ello", apunta.

Desde que, en 2019, Cortez (Río Piedras, Puerto Rico, 1993) lanzara el remix de 'No me conoce' junto a Bad Bunny y J Balvin su nombre empezó a sonar bien fuerte en todos lados. Pero, no sería hasta mayo de ese mismo año, cuando con el lanzamiento de su primer disco 'Famouz', con el que consiguió tres discos de platino y un aluvión de seguidores, su fama se acabaría consolidando.

Con éxitos como "Como se siente", "Subiendo de nivel", "Fiel" o "Dákiti", el puertorriqueño se hizo un hueco en la compleja industria musical a base de esfuerzo. "La verdad es que no me esperaba tanto éxito en tan poco tiempo, fue increíble la acogida del público que tuvo con mi música", confiesa.

Justo antes del lanzamiento de este segundo disco 'Timelezz' (Universal Music), el artista llegó a tener 9 canciones en el top 200 de las listas de España, como son 'En mi cuarto', '911 remix', 'Delincuente' o 'Ley seca', entre otras. Sin embargo, según confiesa, la canción "más importante" para él ha sido 'No me conoce', ya que reconoce que "ha marcado un antes y después definitivamente".

"Es la que me permitió entrar dentro de la industria, hacerme un hueco, dar shows y que me conocieran en todo el mundo, así que si me tengo que quedar con alguna es con esa. Luego ‘Dakiti’ también ha sido importante para mí. Cantarla con otro boricua (Bad Bunny) tan importante fue algo muy grande para mi carrera", incide.

Este 'hit' se convirtió en 2020 en el primer tema latino en encabezar las listas internacionales de popularidad musical de Billboard.

A Cortez le encanta poner títulos a los discos con sentido, que "sean una atracción para el universo". Es por ello que, con Timelezz espera que su música sea "atemporal". "Me gustaría que, pasada una década, este álbum tuviera el mismo valor que tiene ahora, que se pudiera escuchar como algo de actualidad, por eso ese juego de palabras con ‘Timeless’ que significa eterno", explica.

Con este disco, compuesto por 17 tracks inéditos y colaboraciones como Anuel AA, Arcangel, Myke Towers, Kendo Kaponi, Skrillex y Buscabulla, Cortez buscaba divertirse a la par que experimentar nuevos ritmos y estilos dentro de la música: "Queríamos hacer algo para todas las edades, no que fuera enfocado a un público en concreto. También me gusta innovar dentro de cada disco, creo que eso es parte del crecimiento de un artista", declara.

Catorce de los temas de ese trabajo se posicionaron en las listas de éxitos de Spotify en su primera semana, a destacar la canción 'Ley Seca', que alcanzó la categoría de disco de oro en España. "El tema surge de una bonita amistad con Anuel, le propuse varios temas de mi disco y dio la casualidad que este le gustó, así que le dimos y lo terminamos", cuenta.

El cantante no solo se encuentra en España para presentar su disco, sino que también ofrecerá dos conciertos en este mes de diciembre. El primero de ellos será el 15 en Madrid, en el Palacio Vistalegre y el segundo el 16 en el Palau Olímpic de Badalona (Barcelona). Cortez se muestra "muy contento" de poder volver a pisar los escenarios españoles tras la pandemia.