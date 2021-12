María José Campanario y Jesulín de Ubrique esperan un hijo

"Cumplo tres meses [de embarazo] y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo". "Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos". Son las palabras de María José Campanario a la revista "¡Hola"! donde, en una entrevista junto a su marido, Jesulín de Ubrique, ha anunciado que espera un nuevo hijo.

Sería el tercer hijo para el matrimonio, si bien el torero, de 47 años ya tiene otra hija, Andrea, de un una relación anterior con la popular Belén Esteban.

"Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea, de 22 años; mi Julia, de 18; y mi chico [Jesús Alejandro], de 14... Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Para eso no te prepara nadie!", declara Jesulín a la revista.

No ha sido menor la sorpresa para ella: "Yo llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores, pero claro, no me lo podía imaginar... Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo".

"Mis chicos, felices con la noticia, tanto Julia como el niño. Si vierais la 'jartá' a llorar que se pegó Julia cuando se lo dijimos", asegura el diestro. "Durante estos años, lo habíamos pensado muchas veces, pero por unas cosas o por otras, no llegó. Y ahora, que es cuando menos lo esperábamos, viene".

En cuanto al sexo del bebé parece que es aún un misterio que, en el caso del torero, se mantendrá hasta que nazca porque ha pedido que no se lo digan. Ambos, en todo caso, ponen por encima de todo que el niño llegue con salud.