Fran Luján: “La sinceridad en las redes sociales se paga con fidelidad”

El turolense Francisco Luján (Utrillas, 1981) llegó al mundo de las redes sociales por casualidad y gracias a su gran pasión por la gastronomía. “Siempre he sido muy cocinitas, y me ha encantado invitar a mis amigos a casa y cocinarles. Habitualmente me pedían mis recetas o consejos, así que decidí hacerme el típico blog cuando todavía estaba de moda”, rememora.

Habla del portal ‘Zaragoza Comilón’, que creó hace más de cinco años, en el que volcaba algunas de sus mejores recetas, todas ellas caracterizadas por su sencillez y con un toque de humor como sus ‘Patatas bravas a mi manera’ o la Tarta de queso y frambuesa sin necesidad de horno. Además, fue en este blog en el que empezó a escribir crónicas de algunas visitas que realizaba a restaurantes de Zaragoza. En su perfil personal, Fran Luján Zgz, también volcaba algunas de estas experiencias gastronómicas que, para su sorpresa, comenzaron a funcionar cada vez mejor. “Con el tiempo decidí aunarlo todo en un mismo proyecto y hoy ya somos más de 20.300 personas”, afirma.

Sin embargo, la vida le llevó por un camino bien distinto. Estudió Administración y Sistemas Informáticos y, durante más de 10 años, se dedicó al mundo de las Telecomunicaciones hasta que, en 2021, a raíz de la pandemia, decidió darle un completo giro a su vida. “Llevaba años pensándolo, pero nunca me atrevía a dar el salto. Fue gracias al apoyo de mi gente por lo que me atreví, y ojalá lo hubiera hecho diez años antes”, admite.

Durante todo este tiempo decidió formarse en 'community management', Marketing Digital y fotografía gastronómica dirigida al mundo de las redes sociales, al tiempo que abandonó su puesto de trabajo. “Todo lo que soy, aparece en mis redes. No solo contenido gastronómico, eventos o clientes sino por dónde me muevo, lo que me compro, con quien estoy. Es mi día a día”, explica Luján.

Y es que, en un momento como el actual, en el que predominan los filtros y lo irreal en las redes sociales, el aragonés asegura que lo que más valora la gente que le sigue es el contenido sincero, sencillo y real.

"Cuando hablamos de un 'influencer' nos viene a la mente una chica joven que habla de cosmética, pero creo que va mucho más allá”

Hoy, aunque se confiesa un detractor de lo que se conoce como ‘Fenómeno influencer’ por lo que esta denominación implica, admite que sus contenidos llegan cada vez a más gente y que eso le convierte en una persona influyente. “Actualmente esta palabra tiene una connotación muy negativa. Cuando hablamos de un influencer nos viene a la mente una chica joven que habla de cosmética, pero creo que va mucho más allá”, especifica.

Y añade que, en el mundo red, no solo cuenta el número de seguidores sino lograr hacer comunidad: “Casi es más importante la forma de comunicar pues es la que va a definir tu verdadero alcance”. Para eso, tratar de ser sincero y coherente le ha servido para abrirse un camino en un mundo muy complicado: “Cada vez que visito un local de moda mis seguidores me acompañan. La gente confía mucho en mí y al final muchos me conocen perfectamente. Hoy la sinceridad en las redes se paga con fidelidad”.

Otra de las cosas que más valora de esta vida en las redes sociales es el hecho de acceder a lugares y acudir a eventos en primicia, pues es algo “que no puede hacer cualquiera”, destaca. El turolense jamás olvidará la primera vez que le invitaron a la Fashion Week, por ejemplo, o a la inauguración de decenas de locales de moda.

¿Una alternativa laboral?

A su vez, las redes sociales le han regalado momentos inolvidables como cuando logró hacerse viral en plena pandemia gracias a un meme que hizo con un fotograma de la película ‘El Rey León’ de Disney. El montaje decía: “Vecino de Formigal tan ricamente en su pueblo. Lambán desconfina Zaragoza y las provincias”. Tan solo en Instagram el vídeo superó las 15.000 visualizaciones.

“Creo que no me lo creí de verdad hasta que me pidieron presupuesto por primera vez para asistir a un evento”

El turolense ha tenido la oportunidad de charlar con alumnos y estudiantes de marketing e impartir varios talleres en los que la pregunta siempre es la misma: ¿Ser influencer es una alternativa laboral? En su opinión podría serlo, pero es muy complicado. “En mi caso, aunque he conseguido dedicarme por completo al mundo de las redes sociales, no deja de ser un complemento pues depende de muchos factores y no deja de ser algo puntual”, explica Luján. “Creo que no me lo creí de verdad hasta que me pidieron presupuesto por primera vez para asistir a un evento”, concluye.