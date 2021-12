La Costa Brava completa la edición de su discografía en vinilo con ‘Costabravismo’

De 2003 a 2008. Aquel sí fue el lustro del amor, de las canciones bonitas, de las copas de yate y del baile del robot. Un quinquenio en el que la amistad y la música se fundieron en una banda, La Costa Brava. La distancia física entre Gijón y Zaragoza se desvaneció cuando Fran Fernández conoció a Sergio Algora en la presentación del libro ‘Canciones contadas’ en la capital aragonesa. Desde aquella tarde –y sobre todo desde aquella madrugada– ya nada fue lo mismo.

Dos talentos que andaban en búsqueda de un cómplice para retomar una senda sugerente tras haber dejado atrás los proyectos más exitosos de sus trayectorias. El asturiano había paladeado a tragos urgentes la popularidad con Australian Blonde. El aragonés había hecho historia en el pop nacional con El Niño Gusano. La conexión fue instantánea y la vida volvió a ser maravillosa para ambos.

Una relación sincera y generosa que arrancó con una fogosidad y una creatividad exacerbadas. Como prueba, los cuatro discos que facturaron entre 2003 y 2004. Por orden cronológico, ‘Déjese querer por una loca’, ‘Los días más largos’, ‘Se hacen los interesantes’ y ‘Llamadas perdidas’. En 2007 cerraron la nómina con ‘Velocidad de crucero’. Entre medio, en 2005, vio la luz ‘Costabravismo’, una compilación de canciones de maquetas y otras de nueva creación grabadas en el estudio zaragozano de Rafa Domínguez. Todos estos elepés se editaron solo en cedé. En aquellos tiempos, el vinilo se hallaba en lo que parecía un insalvable camino hacia la desaparición. Una predicción que felizmente no se cumplió.

La muerte de Sergio Algora el 9 de julio de 2008 finiquitó obviamente la aventura de La Costa Brava. Pero aquel caudal musical, de canciones pop radiantes y soleadas, no merecía quedar enclaustrado en el arcón del olvido. El legado de la formación asturiano-aragonesa ha sido reconocido y revindicado en los últimos años con la reedición en vinilo de todas sus obras. Un proceso que arrancó Grabaciones en el Mar en 2014 y 2015 (‘Déjese querer por una loca’, ‘Los días más largos’ y ‘Se hacen los interesantes’) y que ha continuado Mushroom Pillow en 2017 (‘Llamadas perdidas’ y ‘Velocidad de crucero’) y ahora cierra el círculo con ‘Costabravismo’.

Nueva portada

La nueva edición cuenta con una nueva portada y el disco es de color morado. Un envoltorio exquisito para un contenido de diez canciones muy especiales. Fran Fernández selecciona sus favoritas: "‘Tres años’, dedicada a Sergio, cuya letra copié a Laura Marling. Y ‘Nadie sabía que ya estaba muerto’, con música de Enrique Moreno y letra del propio Sergio. Son dos canciones que no puedo escuchar sin emocionarme".

Sin embargo, la gestación de ‘Costabravismo’ no fue precisamente bucólica. "Recuerdo que dejé el grupo durante unos días por culpa del disco. En principio iba a ser un epé con cuatro temas nuevos. Luego Sergio vino con la idea de hacer “el single más largo del mundo” y editarlo como elepé con temas de relleno. Lo de publicar descartes es algo que nunca me ha gustado. Había sufrido la experiencia con Australian Blonde, tener que publicar un disco de descartes por cuestiones contractuales, y siempre me pareció que en cierto modo era estafar a la gente", rememora.

Y remacha el relato: "El grupo había entrado en una dinámica en la que yo aportaba la mayor parte del material y Sergio no era tan disciplinado a la hora de componer. En ese momento a Sergio las canciones le daban un poco igual, simplemente quería tener una excusa para salir de gira, que era lo que le gustaba. La gota que colmó el vaso fue una discusión que tuvimos acerca de la portada. Decidí de manera infantil anunciar mi marcha en mi blog. Eloy Cases (el bajista) fue el que cogió el teléfono para mediar, y gracias a eso el disco se editó".