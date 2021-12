El samba heterodoxo

El bahiano Dorival Caymmi, uno de los patriarcas de la MPB (música popular brasileira), decía en una de sus canciones más célebres que "al que no le gusta el samba, buen sujeto no es". Desde luego, hay que ser un individuo de nula sensibilidad para no apreciar el samba -así, en masculino-, el género musical que mejor define el alma brasileña. El guitarrista, cantante y compositor Kiko Dinucci, oriundo de Sao Paulo, ofrece una mirada renovadora y experimental del samba, que le sitúa en la órbita de otros paisanos heterodoxos como Tom Zé (con quien, por cierto, Dinucci ha colaborado en alguna ocasión).

Dinucci toca la guitarra de forma abrupta, casi percutiendo las cuerdas, conjugando armonía y ritmo con una técnica muy personal y de apariencia ruda, aunque también sabe ponerse exquisito y trazar unas endiabladas escalas a lo Robert Fripp en brasileño, o ponerse funky si se tercia. En su actuación dominical en el ciclo Bombo y Platillo estuvo acompañado por la cantante Juçara Marçal, que a menudo utiliza su voz como un instrumento más, recurriendo a filtros y efectos.

Entre ambos fueron construyendo un sugestivo y sorprendente discurso sonoro que escapa del samba más canónico para explorar otras posibilidades, acercándose a territorios de vanguardia o a algo así como el samba-punk, sin perder nunca de vista las raíces ni la herencia yoruba africana. Todo ello está presente en piezas de su último álbum, 'Rastilho', como 'Olodé', 'Marquito' o 'Vida mansa', así como en la magnífica 'Logun' (tema de su anterior banda, Metá Metá), que conecta directamente con el afrobeat. Es decir, Kiko Dinucci -otro hallazgo de Bombo y Platillo- nos mostró algo así como un tropicalismo del siglo XXI que nos recuerda que el samba es mucho más que la tópica banda sonora de los carnavales cariocas y las garotas de cimbreantes traseros.