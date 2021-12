Javier Benito: "Con el parón descubrí que me caigo mejor de lo que pensaba"

¿En cuántos teléfonos pone Javi Lata en vez de Javier Benito?

En unos cuantos, sí. Tengo 49 años y La Lata de Bombillas va por los 22, es casi media vida. Muchos amigos y hasta parejas aún me tenían en el móvil como Javi Lata tras mucho tiempo de tratarnos. Tiene su lado bonito, pero también da que pensar: el bar se acaba llevando casi toda mi atención.

Malos tiempos para la lírica en el sector hostelero nocturno… y les acusan de llorar demasiado.

Con el parón descubrí que me caigo mejor de lo que pensaba; pude disfrutar de mi casa, desarrollar aficiones olvidadas, volver a oír música por placer y no por pensar en actividades o programación del bar. Hasta me planteé si no era una ocasión para cambiar de vida. Estoy en un taller de restauración, hice un curso de carpintería y he comprado un local junto a un colega para trabajar la madera… es parte de la recuperación de Javier y la limitación de protagonismo de Javi Lata.

En algún momento tuvo que saltar la alarma… la crudeza de los números, supongo.

Obviamente, porque veías que todas las actividades regresaban a la normalidad y la tuya no; parecíamos ser los únicos culpables de los repuntes de contagios, y no se vislumbraba un fin para esta situación. Afortunadamente, la pandemia me pilló con algunos ahorros y el dueño del local, que es el mismo de mi vecino de La Casa Magnética, se portó muy bien y no nos cobró en los meses de cierre total. Luego, con la apertura parcial, nos cobraba el 50%. Somos afortunados con él.

Como muchos otros hosteleros, aprovechó para darle un retoque a su local.

Me propuse lanzar un mensaje:no solo aguanto, sino que me renuevo, voy a mejor. Hicimos muchas cosas, como listas de reproducción en Spotify de gente vinculada a la Lata, una tanda de camisetas que tuvo un apoyo increíble, concurso de microrrelatos lateros cuyo fruto va a imprenta esta semana… estoy orgulloso del libro, será una edición artesanal con las tapas enteladas que contiene casi 40 microrrelatos. Además, tiene un texto que dejó un amigo ya fallecido para cuando se me ocurriera publicar algo parecido, y lo vamos a incluir manuscrito. Pidió que no pusiéramos su nombre, y así va a ser.

Usted abrió su primer bar con 20 años, el Shaman…

A veces lo pienso y es un poco fuerte, sí, era muy joven. Duró hasta el 2004, simultaneé durante unos años con la Lata gracias a María y David, que estaban más en el día a día allá mientras yo me ocupaba de las cuentas y la programación en los dos; en el Shaman estaba Eduardo. Cuando hubo que elegir, la Lata resultó ser la opción clara.

Hacer balance de 22 años es difícil. ¿Prueba?

Bueno. Nunca pensé que Alan Sparhawk de Low tocase un día en mi escenario, aunque fuera con otro proyecto. A los Wave Pictures los conocí más tarde, venían cada año... y todos contentos. Con otra gente ya es cuestión de amistad, como Santi Campos o Pigmy… pero la Lata me ha traído muchos amigos, también en el mundo DJ y en el de los técnicos.

Hace casi cinco años del traslado desde la calle María Moliner a Espoz y Mina. Los presentes no han olvidado la procesión de su gran lata de bombillas hasta aquí. Llovía, se escuchaban saetas pop…

Fue maravilloso –ríe– nos mojamos mucho, y a gusto. La mayoría de los que estaban aquel día siguen acompañándonos, y los que ya no vienen mucho por aquello de que han procreado y salen menos también siguen en espíritu, se acercan las fiestas de guardar. Eso sí, el bar muta; alguno se queja porque la Lata ha cambiado, pero no se puede mantener ‘su’ Lata y descongelarla cuando aparecen.

¿Valió la pena mudarse al ‘cogollico’ de la Zaragoza vieja?

Me gusta estar aquí, vivo a siete minutos exactos del bar, me encanta mi barrio de la Magdalena y la calle de Espoz y Mina, aunque está menos transitada de lo que yo pensaba al venir. Por suerte, llega gente nueva hasta la Lata, siguen acudiendo de fuera de Zaragoza y por el escenario ya han pasado hijos de amigos a tocar con sus bandas. ¡Somos viejos!