Silvia de Pé lleva 'El caballero incierto' al Teatro del Mercado

La actriz zaragozana Silvia de Pé desembarcará del 9 al 12 de diciembre en el Teatro del Mercado de la capital aragonesa con una de las aventuras más fascinantes de su carrera. Desde que quedó prendada hace cinco años de la novela 'La carne' de Rosa Montero, emprendió una carrera contra los elementos para llevar el personaje de Josefina Aznárez a las tablas.

"Cuando leí el libro, me enamoré del personaje. Decidí escribir un correo electrónico a Rosa Montero para pedirle la mano en el teatro de Josefina Aznárez. Me contestó al día siguiente y me dio permiso. Seguidamente, hablé con la dramaturga Laila Ripoll para que se encargara del texto y también me dijo que sí. El remate fue que el Teatro Español aceptó la coproducción. El sueño se hizo realidad y la estrenamos en Madrid el pasado enero", ha explicado una entusiasmada Silvia de Pé.

La obra aborda la historia imaginaria de Josefina Aznárez, un personaje maldito, una invención desgarrada y dolorosa de la condición de ser mujer. Esa mujer bien podría ser Hildegarda de Bingen, María Lejárraga o George Sand. Su destino se cruza un 3 de noviembre de 1893 con la explosión y posterior tragedia del vapor Cabo Machichaco. A partir de aquí, es Laila Ripoll quien escribe este monólogo que interpreta Silvia de Pé. Josefina entra en las sombras y desaparece para convertirse en fantasma, en mito, en carne de escenario. Para no desaparecer nunca.

El desafío es mayúsculo para Silvia de Pé, que comparece al público en solitario. "Además de estar sola y de que es la primera vez que hago un monólogo, existe la complejidad propia de interpretar este personaje literario. Es un reto aún mayor, pero no quiero desvelar el motivo para quien no haya visto la obra o no haya leído la novela de Rosa Montero", ha relatado.

'El caballero incierto' tiene una profunda marca aragonesa. Silvia de Pé protagoniza el monólogo, Alberto Castrillo-Ferrer lo codirige, Arantxa Ezquerro firma el vestuario y David Angulo se ha encargado de la música. La obra mereció cinco candidaturas a la última edición de los Premios Max.