El Ayuntamiento de Zaragoza hará catas en Salamero pero no prevé buscar la bodega de Goya

El Ayuntamiento de Zaragoza ha trabajado en las últimas horas en la plaza de Salamero, justo en el lugar donde se presume que se ubicaba la casa de la familia de Goya y pervive la bodega del inmueble, en la confluencia de las calles de la Morería y Teniente Coronel Valenzuela. Ese punto era el único de la plaza donde se trabajaba en la mañana de este viernes, aparentemente con cuidado.

Fuentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza han rechazado sin embargo que se trate de estudios arqueológicos y aseguran además que no está previsto buscar o confirmar la presencia de restos de la vivienda de los Goya. Se trata, aseguran desde Urbanismo, de "unas tareas rutinarias y sin mayores repercusiones, ya que son rebaje de aceras, acometidas de cableado y remates finales del perímetro. Los trabajos no afectan a la zona de la bodega. Así lo estimó en una visita previa un arqueólogo municipal, que ya aprovechó para hacer unas marcas y señales donde próximamente, a medio plazo, podrían hacerse unas catas arqueológicas rutinarias dentro de los preparativos de la nueva plaza y su entorno". Es decir, que se realizarán las catas habituales en la remodelación de este tipo de plazas (como en la de Santa Engracia) pero no se buscará expresamente la vivienda de Goya. Desde Urbanismo se subrayaba además que "el proyecto constructivo de la nueva plaza de Salamero no afecta de manera directa a la zona donde se considera que estaría la supuesta bodega de la familia de Goya" y que "no está previsto, en principio, hacer nada ligado a esa bodega".

Recuadrada, la ubicación exacta que tenía la casa de Goya en la actual plaza de Salamero. Corresponde a la esquina de las calles Morería y Teniente Coronel Valenzuela. Heraldo.es

De las declaraciones se desprende que el Ayuntamiento desconoce el libro publicado hace 25 años por el arqueólogo e historiador José Luis Ona (‘Goya y su familia en Zaragoza’), en el que, basándose en datos y planos del Archivo Municipal, establecía la ubicación de la vivienda. A la luz de ese estudio, alabado por especialistas como Manuela Mena, la zanja en la que se está trabajando afecta a una de las esquinas, la meridional, de la bodega de la vivienda.

Goya y su familia habitaron una decena de casas en Zaragoza. De todas ellas solo queda en pie una, en la plaza de San Miguel. La de la plaza de Salamero fue derribada en 1946 por el Ayuntamiento, alegando que no estaba seguro de que allí viviera Goya aunque lucía en su fachada una placa que lo recordaba. No era una vivienda más, sino que era la que habitaron los Goya desde el siglo XVII. Todos los hermanos del pintor nacieron allí, y si no ocurrió lo mismo con el artista fue porque su familia se trasladó a Fuendetodos para que el inmueble se reconstruyera prácticamente por completo. Los préstamos pedidos para esas obras no pudieron ser satisfechos por el padre del pintor, la familia perdió la casa y tuvo que vivir de alquiler, a salto de mata, durante su adolescencia y primera juventud. La vivienda, pues, tiene importancia histórica: en ella, además, habitó Goya hasta los once años.

Esa importancia, y el hecho de que la plaza esté actualmente en obras, llevó hace unos meses al Colegio de Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Aragón a crear una comisión de estudios sobre Goya que contactó "con las instituciones para conocer el estado de las actuaciones arqueológicas en las casas de Goya y ofrecerles asesoría y ayuda en todo lo que necesiten". Su presidente, José Ignacio Lorenzo, aseguraba que querían "impulsar y estar presentes en todo aquello relacionado con Goya desde un punto de vista arqueológico, cuando se conmemora el 275 aniversario de su nacimiento".

Aunque en la bodega no cabe esperar importantes hallazgos sobre el pintor, que abandonó la vivienda siendo niño, sí podría aparecer alguna pieza relacionada con su familia, y por eso desde historiadores del arte a entidades como Apudepa o partidos políticos como CHA han reclamado que se realicen estudios arqueológicos.