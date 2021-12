Entonces, ¿puedo salir en una peli de Hollywood?

Hollywood (no confundir con Juslibol, que suena parecido y está mucho más próximo) queda un poco lejos, pero a veces se acerca. La meca del cine compagina su sólido asiento californiano con el espíritu nauta que le hace desembarcar allá donde sea preciso. Yaël Moreno es la directora de Yaël De Perfil, agencia madrileña de casting especializada en figuración (extras) y dobles, que va a buscar este jueves 2 y viernes 3 de diciembre en Zaragoza casi 400 personas para una superproducción de corte bélico; el filme rodará en localizaciones zaragozanas a finales del próximo mes de enero durante una semana. Instalados coyunturalmente en el hotel Vincci Zaragoza Zentro (Coso, 86), Moreno y su equipo se encargarán de hacer la primera criba entre los aspirantes, para brindar al equipo de dirección los perfiles idóneos.

El casting presencial empieza a las 10.00 de este jueves. “Atendemos hasta las 14.00, ahí pararemos a comer y luego seguiremos de 16.00 a 20.00, pero es mejor que quienes vengan no apuren demasiado con las horas, porque pararemos las admisiones unos minutos antes de los cierres para atender bien a cada persona presente. El viernes, cuando veamos los volúmenes de perfiles ya cubiertos, empezaremos a avisar 'in situ' de los cupos restantes; al buscar mayormente hombres los papeles de mujeres se llenarán antes, pero animo a que se inscriban porque vendrán más cosas en el futuro”. Al proceso de selección de extras para esta película se puede acceder sin la inscripción previa requerida en yaeldeperfil.com (ahí hay que buscar en el apartado Zaragoza, y llenar el formulario al completo) pero es recomendable hacerla, aunque luego se vuelvan a hacer fotografías en el casting presencial.

En esta ocasión se buscan perfiles bastante definidos. “Ahora estamos buscando sobre todo figurantes para hacer de soldados norteamericanos y afganos, además de población con rasgos arquetípicos afganos. Hay mucho cupo para hombres atléticos, preferiblemente jóvenes pero no exclusivamente, aunque vamos a recibir a todo el mundo y explicar claramente la tipología del trabajo, las condiciones y lo que se espera de quienes sean seleccionados. Nos parece clave que los aspirantes vengan a escuchar la dinámica de trabajo, sobre todo para aquellos que no hayan estado nunca en un rodaje. Además, se va a movilizar a bastante gente, es una gran producción, lo que conlleva una serie de particularidades”.

Yaël Moreno avisa de que no puede aún dar muchos detalles sobre la producción. “Todo a su tiempo -sonríe- y ese tiempo todavía no ha llegado. Nuestro trabajo es buscar a los figurantes y a algunos dobles de los personajes principales. Ya trabajamos en Zaragoza hace seis años para ‘Megan Leavey’, con Kate Mara y Tom Felton como protagonistas, y debo decir que la experiencia fue muy buena. Además, y perdona el comentario al margen, en Zaragoza se come de maravilla. Tengo un gran recuerdo, y ganas de volver”. 'Megan Leavey', basada en la historia real de una marine estadounidense y su perro Rex durante su servicio en Irak, se estrenó en 2017 y su rodaje incluyó varias localizaciones en Zaragoza. La firma Yaël de Perfil también realizó las pruebas de selección para figurantes en la aclamada serie ‘Patria’ de HBO, basada en el superventas de Fernando Aramburu.

La actriz Kate Mara, caracterizada como Megan Leavey, y su perro Rex. HA

Bonito, pero duro

La profesional madrileña es clara al respecto. “Los que no conocen el mundillo tienen a veces una visión algo idílica del cine; a ver, no se trata de picar piedra ni de trabajos forzados, pero un rodaje siempre es duro, y más en ciertos tipos. Los madrugones son habituales, y hay que armarse de paciencia con las esperas, debido a que ciertos procesos en el set son largos y no pueden saltarse si quieres que las cosas salgan bien. No hablo solamente de maquillaje, vestuario y peluquería, sino que el mero hecho de mover mucha gente y poner a todos en su lugar ralentiza las cosas, hay que repetir y repetir… eso sí, con paciencia y ganas, la experiencia siempre deja un buen poso. Hay que seguir bien las indicaciones de los profesionales y poner de tu parte”.

Desde la llegada de la covid, y una vez reanudada la actividad de rodajes, algunas cosas han cambiado de manera definitiva o, por lo menos, han llegado para quedarse una larga temporada. “Debemos extremar el control, para trabajar todos de un modo seguro, así que todos los figurantes escogidos pasarán 48 horas antes del rodaje una PCR, prueba que gestionará la productora. Se entrega un documento con todas las condiciones genéricas del trabajo, y en las pruebas hacemos fotos idóneas para el manejo posterior del equipo decisorio, más formales; recibimos buenas fotos de mucha gente, pero también tenemos una amplia colección de fotos recortadas de escenas familiares, fotos en el baño… la gente no siempre trae las más adecuadas”.

Yaël toma una foto a un candidato en el casting de 'Megan Leavey' Biqubica/M.S.

Una semana de enero

El proceso sigue dando pasos para las personas seleccionadas. “A los que van a aparecer en la película se les llama y se les convoca posteriormente para pruebas de vestuario, ya contratados, y ahí se les especifica los días concretos que van a trabajar. Este jueves y viernes no manejaremos aún ese dato, pero en principio estaremos rodando una semana en Zaragoza, a finales de enero; eso sí, ahora más que nunca pueden variar las fechas, por diversas razones. Se contrata en el régimen de artista de la Seguridad Social, es una contratación flexible que puede simultanearse con la mayoría de los contratos habituales. Hay que tener el DNI o NIE en vigor, se pide a la entrada del casting aunque ya se haya adjuntado en el formulario web”.

Se cobra por transferencia bancaria a inicios del mes siguiente al trabajado, y hay un convenio regulador de la figuración según las horas de trabajo. “En esta ocasión pagaremos por encima de ese convenio; el mínimo por jornada de 8 horas más 1, siendo esa una la de la comida, será de 50 euros netos. Por cada hora extra más allá de esas nueve se pagarán 10 euros netos más, hasta un máximo de cuatro horas extras por día, que es algo perfectamente plausible. El día de trabajo debe reservarse por completo para la producción, los rodajes no son compatibles con cualquier otra actividad laboral ni circunstancia personal; me refiero a que si ese día tienes médico debes tratar de cambiar la cita, y en caso de que no puedas, debes sacrificar el rodaje y dejar tu sitio a otra persona. Aquí se sabe la hora de entrada al trabajo, pero no la de salida”.

En el set se tiene en cuenta la variedad de perfiles que demanda la película. “Tendremos cuidado especial con las dietas y la comida por meros motivos de nutrición, costumbres o incluso confesionalidades; al llegar estará el desayuno puesto, ¡prometido! Lo que quiero dejar claro es que a este trabajo hay que venir a disfrutar, aunque sea duro; a veces hay que tirarse al suelo, pueden apretar las botas o quizá las ropas de afgano no protegen por completo del frío, pero la figuración es un elemento básico para dar realismo a la secuencia grabada, su importancia es clave; además, es muy posible que algún grupo de figurantes acabe teniendo mayor relevancia en la acción, según la escena, y eso se refleja en el sueldo; es algo que surge sobre el terreno. En cuanto a los dobles, lógicamente tienen otras tarifas, superiores en este caso”.

Kate Mara en 'Megan Leavey', filme de ambientación castrense, como el que se rodará en Zaragoza en enero. HA

La raza no es un obstáculo para este casting; de hecho, en aras de reflejar la diversidad racial en el ejército estadounidense, se buscan afroamericanos y orientales además del cliché caucásico o los hispanos. “Para el perfil afgano, las diferentes etnias presentes en España facilita algo más las cosas. Ahí buscamos incluso familias, también hombres y mujeres mayores, de rasgos compatibles. La Cruz Roja de Zaragoza, por cierto, nos ha ayudado bastante en esta gestión”. La productora de servicio de la película en España es Nogal S.L., de reciente creación y con la poderosa Fresco Film (‘Juego de tronos’, ‘Westworld’, ‘Uncharted’, ‘Spiderman’, ‘Killing Eve’, ‘Narcos’) detrás de la iniciativa.

Al habla la Aragón Film Commission

Estíbaliz Centeno, coordinadora técnica de la Aragón Film Commission, explica el papel de las productoras nacionales que dan servicios a producciones internacionales. “En España se aglutinan en la plataforma Profilm, y se pueden contar con los dedos de una mano. Necesitan de una notable solvencia económica, ya que deben adelantar algunos pagos en los pasos previos; cuando una productora internacional quiere rodar en España también tiene en cuenta los incentivos fiscales, y contar con una productora de servicio es un apoyo fundamental”.

En el caso de la película que llega en enero, la existencia de la base aérea en Zaragoza también es fundamental. “Respecto a esta película aún no hemos recibido solicitudes en firme, pero por las dimensiones del ‘casting’ está claro que se va a mover mucha logística, así que no tardarán en entrar en contacto con las administraciones. La función de nuestra oficina en este caso es agilizar los permisos, conectar a las diferentes administraciones y velar porque las condiciones sean idóneas en carreteras, ocupaciones de espacios… lógicamente habrá escenas en campo abierto, extrarradio de Zaragoza, y ahí tienes parcelas tanto de dueños privados como públicos; nosotros intermediamos y tratamos de ajustarnos a las necesidades de la producción".

Centeno explica que "al ser algo de una ‘major’, todos los esquemas de los rodajes habituales se multiplican por tres o cuatro; habrá ocupaciones hoteleras enormes, que Zaragoza puede absorber perfectamente. Rodar algo cerca de una gran ciudad tiene esa ventaja, y con respecto a Madrid o Barcelona creo que el extrarradio de Zaragoza ofrece esa ambientación menos común en Madrid o Barcelona, por ejemplo. Por otro lado, nunca está de más recalcar la excelente localización de Zaragoza respecto a Madrid, Barcelona, el País Vasco o Valencia. Somos cómodos y estratégicos como localización”.