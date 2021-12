Insignia del rock californiano

En las últimas semanas parecía recuperarse cierta normalidad, dentro de lo que cabe, para la música en vivo con las actuaciones de varias bandas foráneas con buena respuesta de público, y en esas que llegan a la ciudad los Cracker –veterana banda de culto del rock alternativo americano– y apenas un centenar de espectadores acuden a la cita. Mala señal, por mucho que la fecha (entre semana y en vísperas de un largo puente) fuera poco propicia, si hablamos de una formación de la talla de Cracker.

La banda californiana liderada por David Lowery y Johnny Hickman no ha publicado material nuevo desde su anterior visita a Zaragoza, hace justo seis años. Respecto a entonces, la única novedad fue la ausencia de la pedal steel guitar de Matt Pistol, un aspecto que tuvo notable incidencia en el concierto pues inclinó claramente la balanza hacia la vertiente más rockera de Cracker, en detrimento de su faceta country; con Pistol, esa bipolaridad sobre la que se sustenta el sonido del grupo alcanzaba un equilibrio casi perfecto.

Iniciaron su actuación con piezas como ‘Seven days’, ‘Teen angst’, ‘100 flower power maximum’, ‘California country boy’ o ‘Get off this’, haciendo gala de un sonido compacto y robusto, aunque también dando la impresión de funcionar a medio gas. Especialmente en el caso de Hickman, un magnífico guitarrista que en la segunda mitad del concierto sí comenzó a desplegar sus numerosas habilidades. Sonaron entonces canciones como ‘Euro-trash girl’, ‘Don’t fuck me up’, ‘Time machine’ o ‘Low’, en las que Cracker explotó a fondo las cualidades que han hecho de ellos una de las bandas señeras del rock americano de las últimas décadas. Posiblemente su concierto, más energético que proclive a la sutileza, no alcanzara las cotas de brillantez de la anterior ocasión, mas aun así ver a Cracker de cerca es un lujo para cualquier buen aficionado al género.