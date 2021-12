Las candidatas a reinar en las taquillas navideñas comienzan a llegar a las salas

La cartelera aragonesa se rearma ya con vistas a las fiestas navideñas con importantes títulos. El regreso de 'Los Cazafantasmas', la película más personal de Paolo Sorrentino, una comedia familiar con José Coronado y Belén Rueda o el viaje de Rodrigo Cortés al gueto de Varsovia son algunos de los estrenos de cine más destacados de la semana.

En 'Cazafantasmas: más allá', Jason Reitman retoma el legado de su padre, Iván Reitman, director de las películas originales de los 80, en esta secuela que se aleja voluntariamente de la estrenada por Paul Feig en 2016 y que cuenta de nuevo, aunque como personajes secundarios, con Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson. La trama se centra en una madre soltera (Carrie Coon), que junto a sus dos hijos, a los que dan vida Finn Wolfhard y Mckenna Grace, llega a un pueblo en medio de la nada y descubre que en sus antepasados hay una conexión con aquellos Cazafantasmas que causaron sensación en Nueva York.

Paolo Sorrentino evoca su adolescencia napolitana y el nacimiento de su vocación cinematográfica en su última película 'Fue la mano de Dios', un relato autobiográfico en el que confronta la tragedia que marcó su vida, la muerte accidental de sus padres por una fuga de gas. El título es un homenaje a Maradona, ídolo futbolístico del director de "La gran belleza", que por aquella época fue fichado por el Nápoles, todo un acontecimiento en la ciudad.

La directora de 'Carmen y Lola' (2018), Arantxa Echevarría, da el salto al cine más comercial con su segundo largometraje, 'La familia perfecta', una comedia de estilo clásico protagonizada por Belén Rueda y José Coronado con la que quiere demostrar que la vida no se acaba a los 50. El guión, escrito por Olatz Arroyo ('Supernormal'), se centra en una mujer (Rueda) que cree llevar una vida modélica y tenerlo todo bajo control, pero el día que su hijo anuncia que va a casarse empieza a darse cuenta de que no sólo no controla nada sino que ha arrinconado sus propios deseos.

Rodrigo Cortés, uno de los directores españoles con más proyección internacional, viaja al gueto de Varsovia durante la ocupación nazi en su nuevo filme, un ejercicio de virtuosismo cinematográfico y una historia de supervivencia a través del amor y el arte.

'El amor en su lugar' se desarrolla en el invierno de 1942, cientos de miles de judíos llevan un año confinados, pero los dilemas de vida o muerte no impiden a un grupo de actores representar cada noche una comedia musical que les hace olvidar por unos momentos lo difícil de su situación.

Dirigido por Yann Gozlan y protagonizado por Pierre Niney, el 'thriller' 'Black Box' se adentra en el mundo de los accidentes aéreos y los secretos guardados en las cajas negras de los aviones. La trama gira en torno a un vuelo Dubai-París que se estrella en los Alpes. Mathieu Vasseu es el investigador jefe en este desastre aéreo. El análisis de las cajas negras le empujará a realizar su propia investigación en secreto.

Basada en la colección de libros infantiles del mismo nombre, llega 'Clifford, el gran perro rojo', una película de magia y aventuras protagonizada por un perro rojo gigante que aparece de repente en la vida de Emily Elizabeth (Darby Camp), una chica de secundaria. Mientras su madre soltera (Sienna Guillory) se encuentra de viaje de negocios, Emily y su divertido pero impulsivo tío Casey (Jack Whitehall) se embarcan en una aventura en la Gran Manzana.

'Tengamos la fiesta en paz' es un proyecto concebido en plena pandemia para contrarrestar sus efectos a base de música y buen humor. Juan Manuel Cotelo dirige esta comedia musical navideña basada en familias reales y en la que son los hijos quienes castigan a sus padres por portarse mal, para poner fin a sus discusiones y reavivar su amor.

Finalmente, el cineasta coreano Kim Yonghoon estrena 'Nido de víboras'. El destino de un mediocre grupo de desgraciados comienza a converger lentamente mientras se desmorona. Joong Man va tirando a duras penas trabajando en una sauna y cuidando de su madre enferma, hasta que encuentra en el vestuario una bolsa llena de dinero.