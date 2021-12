José Luis Perales se despide de los escenarios de Aragón con un recital en la sala Mozart

Hay conciertos que trascienden al hecho musical para convertirse en acontecimientos. Es el caso del recital que este miércoles ofrecerá José Luis Perales (Castejón, Cuenca, 1945) en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza a partir de las 21.00. Una cita ineludible con uno de los compositores más exitosos y talentosos del panorama nacional quien, a los 76 años, se ha embarcado en su gira ‘Baladas para una despedida’, con la que dice adiós a los escenarios.

El auténtico legado del conquense trasciende a las impactantes cifras que acredita en una prolífica carrera de cinco décadas. Ha superado los 55 millones de álbumes vendidos y ha sido merecedor de más de 100 discos de oro y de platino. Unos números que palidecen ante su más notorio éxito: haberse incrustado en la educación lúdico-sentimental de varias generaciones. ‘¿Y cómo es él?’, ‘Un velero llamado Libertad’, ‘Amada mía’ o ‘Te quiero’ han sido y son la banda sonora de hogares, viajes familiares en coche y tardes escuchando la radio.

Un triunfo rotundo para el hijo de un albañil que aprendió a tocar el laúd con 6 años y que aprendió a desplegar sus alas creativas de la mano del maestro italiano Rafael Trabucchelli, productor esencial para comprender la evolución de la música española en los 60 y 70.

Después de 30 discos de estudio –el último, ‘Mirándote a los ojos’, de 2019– y un sinfín de giras a ambos lados del Atlántico, Perales considera que ha llegado el momento de refugiarse, por fin, en el puerto, alejado del oleaje de la primera línea de fuego.

"Esta despedida la he llevado madurando desde hace tiempo y siempre se acababa aplazando. Llega un momento en el que uno tiene 76 años y tiene ganas no de descansar, que no me he cansado, sino de disfrutar de un tiempo más tranquilo, con mis nietos, mis hijos, mi mujer y hacer ese viaje que siempre he querido hacer y que siempre se va postergando", confiesa.

No debe confundirse la retirada de los escenarios con una dejación de funciones. Porque es en la composición en la que ha obtenido sus mayores satisfacciones profesionales. Tanto creando himnos para sí mismo como confeccionando vestidos a medida para otros grandes nombres. Entregó ‘Por qué te vas’ a Jeanette, ‘Que no daría yo’ a Rocío Jurado y ‘Hoy quiero confesarme’ a Isabel Pantoja, entre otras muchas colaboraciones.

Seguirá componiendo

Un don que continuará exprimiendo para goce de su legión de seguidores. "Quiero dejar claro que evidentemente no voy a dejar la música porque nunca podría dejarla, aunque sí que es momento de tomarme un respiro. Voy a seguir componiendo canciones y grabando discos si me lo proponen. Estoy en perfectas condiciones, pero es mejor despedirse de la música en vivo ahora y no esperar demasiado tiempo a que no puedas ya moverte», asevera con la dignidad que ha gobernado cada uno de sus movimientos.

A buen seguro, la emoción, la nostalgia y la felicidad por lo compartido durante casi medio siglo habitarán en la partitura de la velada de este viernes en el Auditorio de Zaragoza. La última de Perales en Aragón. El adiós a un genio.