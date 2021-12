Cracker actúa en la Oasis tras seis años sin venir a Zaragoza

Fue el 3 de diciembre de 2015, en Las Armas y ante 150 espectadores rendidos de antemano, que salieron del recinto con la felicidad en el cuerpo. La que aún es la última noche de Cracker en Zaragoza pasará el testigo de ese título a la de hoy en Oasis (Boggiero, 28, 20.30 apertura de puertas, 21.30 concierto, entradas a 20 euros en Eventbrite y 25 en la puerta) con banda completa y un repaso a toda su carrera, que abarca ya tres décadas.

David Lowery y Johnny Hickman siguen comandando la nave, que ofreció su último fruto discográfico hace ya siete años con el doble álbum ‘Berkeley to Bakersfield’. Fue el noveno de una colección de discos que arrancó con el homónimo ‘Cracker’ en 1992, placa que ya mostraba a las claras el poderío de una banda cimentada en la belleza que brota de guitarreos sólidos y vocales cazalleras. Canciones como ‘Teen Angst (What the World Needs Now)’ o ‘Low’ hicieron que el grupo saltase el charco, con singular eco en el Reino Unido. En España mantienen desde el principio una fiel base de seguidores, nunca numerosos pero siempre devotos.

En ‘Berkeley to Bakersfield’ se plantea un viaje por California –de norte a sur, del fresco al calor polvoriento– que musicalmente se traduce en un tránsito biunívoco del rock al country. Es una síntesis de lo que ha sido la carrera del grupo, en el que inevitablemente hay elementos de Camper Van Beethoven (el semillero) y también querencias en los detalles hacia el garaje, el funk y la americana. Lo suyo son canciones inmensas tocadas sin ampulosidad, con las entrañas, sin dejar flecos.