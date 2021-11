Zaragoza será el escenario una película internacional de enero a febrero de 2022

ZARAGOZA. Zaragoza es una ciudad de cineastas y de cine, y volverá a ser, entre enero y febrero de 2022 al menos, el escenario de una película internacional que transcurre en Afganistán, en los últimos cinco años, y que abordaría, entre otros asuntos, la amistad de un intérprete afgano y varios militares norteamericanos.

La productora de Hollywood, cuyo nombre no ha sido revelado ni tampoco el director del proyecto, ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, y hasta ahora los trámites se llevaban en secreto. Desde la Film Commission municipal no han podido adelantar ningún detalle; sí se confirma, además, que la próxima semana va a haber otro rodaje, y dicen que «todo se ha disparado un poco con la convocatoria pública de un ‘casting’, pero desde aquí no sabemos siquiera si es el mismo proyecto. Debemos guardar la máxima discreción».

En cualquier caso, la oferta de empleo es para alrededor de 400 figurantes, y podrán presentarse candidatos que puedan encarnar a soldados norteamericanos y a ciudadanos árabes de diferentes edades.