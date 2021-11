"Jarnés no es un escritor de ayer, ni de hoy o mañana: para él la literatura era un arte"

"La biografía que he escrito del Benjamín Jarnés es un producto híbrido, mestizo, una especie de rompecabezas elaborado a partir de las referencias biográficas que el propio Jarnés fue desgranando en sus libros". Así define el periodista y escritor Juan Domínguez Lasierra (Zaragoza, 1943) la obra que acaba de publicar y que presenta este martes a las 19.00 en el Museo Pablo Gargallo. En el acto intervendrán, además, Luis Beltrán y Fernando Morlanes, y realizarán lecturas José Tomás Martín y Víctor Herraiz.

‘Benjamín Jarnés en su río fiel’ (Erial Ediciones) es una biografía atípica, como la define su propio autor, de un escritor que ha empezado a ser reivindicado en las últimas décadas pero que aún no goza del lugar que merece en la historia de la literatura española. "El olvido en que cayó Jarnés parte de los escritores de su propia generación –subraya Domínguez Lasierra–. Cuando el escritor aragonés era un factótum de la ‘Revista de Occidente’ lo reclamaban y adulaban, pero cuando dejó de serlo empezaron a abandonarlo. Ello se debe a que Jarnés no era un hombre sectario ni tenía una afilación política o social muy marcadas. Iba a su aire y por eso le menospreciaron mucho. Hasta los años 80, y especialmente a partir del congreso que le dedicó la Institución Fernando el Católico, no empezó a recuperarse el interés por su obra".

La biografía que se presenta hoy recorre a través de más de 460 páginas toda la trayectoria vital del escritor nacido en Codo en 1888 en el seno de una familia con más de 20 hijos, su paso por el seminario y el ejército, y su decisión de consagrarse a la literatura. "Su destino era ser escritor –relata su biógrafo–. Desde pequeño mostró dotes extraordinarias para leer y escribir, en el seminario logró una formación humanística completa, y ya destinado en Larache, como militar, un día, disfrutando del paisaje y la naturaleza que le rodeaba, decidió seguir el dictado de su vocación. En Madrid entró en contacto con las tertulias literarias y con otros escritores y allí inició su carrera".

Tuvo siempre claro que la suya era una literatura que giraba en torno al arte de la palabra. "Cuidaba muchísimo su escritura, para él la literatura era arte y a esa idea no pudo renunciar nunca, ni incluso cuando se vio obligado a hacer algún trabajo nutritivo. Era su impulso vital, al que no pudo, ni supo, resistirse".

Jarnés se alineó con la República, aunque tampoco fue especialmente combativo ni fue la suya una literatura del compromiso. Se exilió, y acabó regresando a España en 1948, enfermo, para fallecer al año siguiente.

Domínguez Lasierra es especialista en la obra de Jarnés, a la que ha dedicado varias publicaciones de contenido bibliográfico. La biografía era un paso esperado dentro de la atención que ha prestado al escritor durante décadas. "En Jarnés vida y obra están naturalmente mezcladas, se confunden –apunta–. Es un escritor muy autobiográfico y lo que he hecho ha sido recoger todas las referencias que hace en sus escritos sobre su vida y ensamblarlas en capítulos con un cierto orden cronológico y temático, que dan al libro su urdimbre".

Aunque la obra del escritor de Codo ha sido objeto de varias reediciones, alguna de ellas bien reciente, no son muchos los títulos que pueden conseguirse actualmente en las librerías. Para Domínguez Lasierra, todas sus obras son "magistrales", si bien, a los ojos del lector actual, quizá las más cercanas sean ‘El convidado de papel’, ‘Lo rojo y lo azul’ o ‘Viviana y Merlín’. "Buscaba la armonía, la gracia, el duende –concluye Domínguez Lasierra–. Hay que valorarle en lo que muestra su literatura, que no es de hoy, de ayer o de mañana, sino de todos los tiempos. Es un escritor intemporal y será cada vez más reconocido en la historia de la literatura".